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30 сребреников: за сколько Иуда предал Христа в переводе на наши деньги 

Мария Сергеева 2 часа назад
За сколько Иуда предал Христа по нынешним меркам
Фото: Wikimedia Foundation
Мало кто, хоть немного знакомый с христианским каноном, не знает про предательство Иуды, оценивающееся в 30 сребреников, ставших нарицательной мерой. Во многих произведениях фигурирует данная сумма, однако какой же все-таки покупательной способностью обладает вышеупомянутые три десятка монет? "Рамблер" переводит стоимость предательства Иуды на наши деньги.
Древние деньги сейчас являются лишь достоянием нумизматов. Учитывая отсутствие участия сребреников на современном валютном рынке, можно провести сравнение с помощью содержания драгоценных металлов в монетах.
Итак, древнеиудейские деньги отождествляются с шекелями, которые весили порядка 14 граммов и содержали 94% серебра. Значит текущая стоимость трех десятков таких монет составила бы 13 000 рублей.
Есть, впрочем, и иной вариант подсчета, в полной мере учитывающий покупательную способность.
Историки склоняются к мнению, что речь, скорее всего, идет о тирских шекелях, использовавшихся в Иерусалиме в ту эпоху. Тогда в качестве налога на строительство храма с еврейского мужчины старше 20 лет взималась половина шекеля. Считалось, что пошлина была небольшой, поскольку приравнивалась к двухдневной оплате труда.
То есть 30 тирских шекелей эквивалентны зарплате обычного мужчины за 120 дней. Согласно информации Центрального бюро статистики Израиля, средняя зарплата в государстве за 2019 год составила 10 073 шекеля. Вычисляем, сколько израильтяне получают за один рабочий день, и получаем около 480 шекелей.
Учитывая, что 30 сребреников — это оплата труда за 120 дней, умножаем 120 на 480 и получаем 57 600 шекелей. Сейчас курс одного нового израильского шекеля составляет 21,5 рубля. Получается, Иуда получил за предательство Христа 1 238 400 рублей. Сумма, конечно же, довольно внушительная, если исходить именно из этого варианта подсчета.
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