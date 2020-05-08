Как Хрущев едва не расширил Украину за счёт Румынии 

В конце апреля 2020 года Сенат Румынии отклонил очередную попытку создания венгерской административно-территориальной автономии в Северной Трансильвании. Вокруг судьбы этого региона уже неоднократно вспыхивали споры между Бухарестом и Будапештом. Однако в 1945 г. к числу претендентов на часть Трансильвании едва не присоединилась Советская Украина

В начале 1945 года была предпринята попытка распространить власть «Народной Рады Закарпатской Украины» на румынский уезд Марамуреш с центром в приграничном городе Сигету-Мармацией (Сигет). Основание для этого шага давало наличие в Марамуреше украинского (русинского) меньшинства: около 18% жителей уезда и 10% жителей его административного центра. Подавляющее же большинство жителей региона составляли румыны — 74%.

В феврале 1945 г. в уездный центр Сигет из Ужгорода прибыли представители Народной Рады Закарпатской Украины для подготовки «съезда народных представителей», от которого ожидалось принятие решения о присоединении этого региона к Закарпатской Украине. Съезд прошёл 4 февраля и положил начало формированию новых органов власти — «народных комитетов», подчиненных Народной Раде. Им предстояло перенять функции управления у советской военной администрации.

Следует заметить, что ещё в раннем средневековье Марамурешский регион был включён в состав Венгерского королевства, но населялся преимущественно валашским (румынским) населением. После распада Австро-Венгрии он вошёл в состав Румынского королевства, но по итогам Второго Венского арбитража вместе со всей Северной Трансильванией вновь вернулся в состав Венгрии.

Осенью 1944 г. после краткосрочного румынского правления уезд перешёл под контроль советской военной администрации.

Руководство Советской Украины решило воспользоваться тем, что с ноября 1944 г. начался процесс присоединения к СССР сопредельного с Марамурешом Закарпатья. После съезда в Сигете уездная администрация фактически перешла в подчинение Ужгорода, а местная организация компартии стала интегрироваться в состав парторганизации Закарпатья, которая к этому времени уже готовиться стать частью КП (б) Украины.

О данной деятельности были осведомлены первый секретарь компартии Украины Никита Хрущёв и Главное Политуправление Красной Армии.

Энергичная деятельность советских эмиссаров вызвала активное противодействие со стороны местных румынских элит. 27 февраля по городу распространились слухи о том, что новые власти планируют повсеместно закрыть румынские гимназии и школы, а вместо них открыть украинские. В здание местной администрации явилась возмущённая депутация учителей.

В то же время была раскрыта подготовка к крупномасштабному выступлению прорумынских сил в уездном центре. К ней был причастен бывший префект уезда, главы румынских сел, бывшие высокопоставленные сотрудники полиции, священнослужители румынской православной церкви . Организаторы протестов планировали приурочить их к началу традиционной местной ярмарки 5 марта. На неё по утрам в Сигет съезжалось множество крестьян из окрестных сёл. Накануне этих событий в уезде появилось много отпускников и дезертиров румынской армии, в том числе и офицеров, не зарегистрировавшихся, как полагалось, у советского коменданта.

Напряжённость усиливалась и тем, что румынские села саботировали отправку мужского населения на восстановление железных дорог. Неподалёку от Сигета были задержаны диверсанты, пытавшиеся, как указывалось в армейских донесениях, затопить водой соляные шахты, снабжавшие солью 2-й и 4-й Украинские фронты Красной армии.

Советское командование запретило в назначенный день проведение ярмарки и ограничило въезд в город. У желающих попасть в Сигет было изъято большое количество оружия. По подозрению в организации беспорядков были задержаны более 50 человек.

Как показало расследование, в протестной манифестации предполагалось задействовать свыше 15 тыс. человек. Мирная демонстрация должна была перерасти в восстание с захватом административных зданий. Далее лидеры восстания планировали обратиться к Союзной Контрольной Комиссии с протестом по поводу пересмотра румынской юрисдикции над Марамурешским уездом.

Тем временем, 6 марта 1945 г. при активном содействии советских властей в Бухаресте было сформировано левое правительство Петру Грозы. Москва в качестве ответного жеста передала уезды Северной Трансильвании под юрисдикцию Бухареста. Однако административные органы отдалённого Сигета продолжили по умолчанию подчиняться Ужгороду.

В конце марта в Сигет прибыл уполномоченный представитель правящего в Румынии Национально-демократического фронта (НДФ) — Николае Гольдбергер. Одновременно он являлся секретарем объединенной северо-трансильванской организации румынской компартии. Его цель состояла в переподчинении уезда румынским властям, однако в региональном народном комитете он понимания не встретил.

Гольдбергер был вынужден направиться в Ужгород, но и там его миссия потерпела неудачу. Глава Народной Рады Закарпатья Иван Туряница заявил, что рассматривает Марамурешский уезд как неотъемлемую составную часть Закарпатской Украины. Киев был в курсе всех обстоятельств этой миссии.

В апреле 1944 г. в неурегулированный вопрос о подчинении Южного Марамуреша вмешался один из лидеров румынской компартии и член правительства Василе Лука. Он прибыл в Сигет в начале апреля, но также был вынужден обратиться за разъяснениями в Ужгород.

Параллельно был образован уездный Совет Национально-демократического фронта в Сигете, который составили представители левых общественно-политических организаций, включая и украинских. Румынские функционеры смогли также перехватить у Ужгорода и Киева контроль местной коммунистической организацией.

9 апреля Совет НДФ официально провозгласил установление румынской администрации над Марамурешским уездом. Произошла мирная передача власти румынским управленцам, после которой большая часть функционеров окружного комитета Закарпатской Народной Рады уехала в Ужгород. Народные комитеты в 10-ти преимущественно украинских сёлах уезда продолжили свою работу, но уже под эгидой румынских властей.

В своих воспоминаниях Хрущев упомянул о марамурешском инциденте. По его версии, ужгородские коммунисты действовали в Сигете по собственной инициативе:

«Если в шутку, Туряница начал вести захватнические действия».

В 1945 г. руководство СССР добивалось закрепления Румынии в своей сфере влияния и не было заинтересовано в обострении территориальных противоречий с Бухарестом. По этой же причине в Москве не был поддержан проект создания независимой Трансильвании под советским протекторатом, который пользовался поддержкой среди военных и части дипломатов.

Уступка украинских коммунистов в этом территориальном споре за часть Трансильвании была обусловлена вмешательством Москвы. В те дни марамурешский вопрос был поднят в телефонном разговоре Сталина и Хрущёва.

В ответ на заверения последнего, что Туряница в своих действиях на трансильванском направлении самостоятелен, генсек ему заявил:

«Говорят, вы имеете на него влияние, пусть отзовет свои отряды с территории Румынии».

Однако история с Марамурешем была не единичным примером территориальной экспансии Советской Украины.

Передача ей Хрущевым Крыма общеизвестна. Менее известна попытка того же Хрущева присоединить к своей республике Бессарабию сразу после её освобождения советскими войсками. Наконец, еще в 1939 Хрущев всерьез претендовал на Полесье и Брестскую область, которые в итоге достались Белоруссии.

Так что вполне можно предположить, что появление «отрядов Туряницы» в Сигете и окрестностях было отнюдь не его личной инициативой, как пытался изобразить дело Никита Сергеевич.