Сколько казаков сбежало из СССР после Гражданской

По данным первой (и последней до советизации страны) общероссийской переписи населения 1897 года, в России насчитывалось почти 3 миллиона войсковых казаков (вместе с семьями) — 11 казачьих войск в 15 губерниях, 2,3% населения царской державы. В гражданскую войну казачество всячески уничтожалось на правительственном уровне, В. И. Ленин поставил задачу ликвидировать казаков как классовых врагов.

Угробление «донцов»

По неподтвержденным данным (в годы революции и Гражданской войны точного учета населения не производилось) численность российского казачества варьировалась от 4 до 6 миллионов. Наиболее многочисленным среди российский казаков, согласно переписи 1897 года, было Войско Донское — свыше миллиона человек (порядка трети от общего количества казаков того времени).

С учетом директивы Л. Д. Троцкого о казаках, как о единственном народонаселении, способном к самоорганизации и потому подлежащем поголовному уничтожению, «донцы» в конечном итоге больше остальных и хлебнули от Советов.

Поначалу большевики пытались заигрывать с казачеством, издав буквально в первые дни после утверждения своей власти, 7 декабря 1917 года, «Обращение к трудовому казачеству».

В царской России казаки служили государю 20 лет, и полная экипировка перед отправкой в армию (вооружение, обмундирование, конь и т.д.) должна была быть подготовлена самим военнообязанным. Советская власть, согласно декрету, вводила для военнообязанных казаков обязательную воинскую службу взамен долгосрочной, полную экипировку, вооружение и другое обеспечение за счет государства, свободу передвижения.

Однако уже в апреле 1919 года, после того как стало понятно, что казаки в большинстве своем советскую власть, мягко говоря, активно не приветствуют, Донское бюро РКП (б) принимает решение, согласно которому само существование донского казачества представляет собой контрреволюционную угрозу и «величайшую опасность» для советской власти.

В решении ясно сказано о необходимости «быстрой и решительной» нейтрализации самоорганизующегося казачества.

Репрессии, массовый террор — самые эффективные для этого методы. Плюс обезземеливание, конфискация рыболовных средств, грабительское налогообложение. Согласно исследованию доктора исторических наук историка казачества Л. И. Футурянского, начавшееся в 1919 году расказачивание как процесс стартовало именно с Войска Донского и привело к расколу в казачьем войске. Историки приводят разные данные о жертвах этого противостояния. Автором книги «Миронов» Евгением Федоровичем Лосевым приводится цифра, превышающая тысячу человек, ставшими жертвами красного террора, развязанного Советами против донских казаков.

Доцент РГУ Р. Г. Бабичев (потомственный казак) в своем историческом исследовании утверждает, что войска белого генерала Краснова во время своего пребывания на Дону расстреляли и повесили 45 тысяч казаков, принявших советскую власть. По данным историков, большинство казачий войск долгое время старались придерживаться нейтралитета при выборе между белым и красным движением, но яростный красный террор побудил казачество примкнуть к активным противникам советской власти.

Сколько казаков воевали у белых и красных

По информации автора книги «Казачьи атаманы» А. А. Смирнова, под началом самого известного атамана казачьих войск Петра Краснова в 1918 году воевали 17 тысяч казаков, в мае того же года выбивших красных с территории Войска Донского. Немцы с самого начала поставили казакам Краснова свыше 10 тысяч винтовок, более 40 пушек, десятки пулеметов и десятки тысяч единиц боеприпасов. Крупнейшее казачье формирование Гражданской войны Донская армия продержалась до начала 1920 года, и к тому времени ее численность достигла 38 тысяч сабель с 158 орудиями и 687 пулеметами.

По мнению ряда российских историков, в РККА воевало не более трети казаков от общей численности. В основном казаки служили в частях Белого движения. В действующей Красной Армии в Гражданскую войну было четыре регулярных казачьих кавалерийских соединения — 2-я Донская сводная казачья дивизия и три соединения подразделения Червонного казачества.

В мае 1919 года за подписью Якова Свердлова был издан приказ ВЦИК о мерах, применяемых к тем казакам, кто служил у белых.

Все они подлежали расстрелу, а их семьи становились заложниками, имущество конфисковывалось (если один член семьи заложников куда-то отлучался без спроса, и он сам, и остальные, включая детей, расстреливались).

Сколько казаков эмигрировало из России

Доктор исторических наук Д. Д. Пеньковский в своем исследовании приводит сведения об эмиграции, явившейся следствием Гражданской войны, почти трехсот тысяч казаков и членов их семей. Судя по данным Дмитрия Дмитриевича, в результате этого исхода казачьими войсками в целом было потеряно более половины всего мужского населения (большей частью на Дону и на Урале), у амурских и уссурийских казаков эта цифра достигает 20%.

Первая массовая казачья эмиграция произошла осенью 1920 года — казаки с семьями отплывали из черноморских портов в Турцию, Болгарию и Сербию. Сухопутный эмиграционный путь лежал в страны Европы. С Дона, Кубани, Терека и Волги эмигрировали в среднем по 100 тысяч человек. В целом, по сведениям Д. Д. Пеньковского, в 1920 — 1930 годы эмигрировало более полумиллиона казаков и их семей.