За что приходилось платить женихам на Руси

На Руси выкуп уплачиваемый женихом за невесту назывался вено, но с монголо-татарским нашествием этот термин почти канул в небытие, уступив место тюркскому слову калым. Сам обряд выкупа восходит к языческим временам, когда появилось табу на инцесты, то есть браки между близкими кровными родственниками.

В поисках невесты женихи с дружинами были вынуждены отправляться в соседние племена или общины, а чтобы уговорить семью девушки отдать ее в чужие края, необходимо было задобрить или материально заинтересовать будущих родственников.

Лишь после согласования со старейшинами рода размера калыма молодые могли готовиться к свадебному обряду, в котором тоже не обходилось без выкупа, правда, носившего более символический характер.

Свадебный выкуп

Традиционный славянский обряд свадебного выкупа, который называется бранье, представлял собой настоящий спектакль по определенному сценарию, где каждому была уготована своя роль.

Это действо представляло собой преодоление ряда препятствий, в коих проверялась сила, ловкость, смекалка и щедрость жениха и его свидетеля, называвшегося в прошлом дружка.

Хотя в разных уголках Руси свадебному выкупу были присущи свои особенности, но все они в той или иной мере опирались на одну основу. Традиция бранья в несколько модернизированной форме существует по сей день, только деревенские пейзажи все чаще сменяются декорациями подъездов многоэтажек, а в свадебном поезде место запряженных телег заняли автомобили.

Распил козла

В старину свадебный поезд жениха, едущий за невестой, первый раз останавливали при въезде в деревню, где выстраивалась цепь односельчан и будущих родственников, преграждавших дорогу и требовавших выкуп за ее открытие. Расплатившись с ними, жених оказывался перед сложенными в виде козла бревнами, которые необходимо было распилить за оговоренное время, дабы продемонстрировать всем свою молодецкую удаль.

Справившись с заданием, свадебный поезд отправлялся дальше на встречу с возлюбленной.

Иногда на пути к дому невесты устраивались потешные кулачные бои между гостями со стороны новобрачных, в которых символическую победу одерживала родня жениха.

Выкуп за открытие дверей

На следующем этапе свиту жениха встречали запертые двери и ворота дома невесты: чтобы пробраться в него, нужно было договариваться. Ребятне, скопившейся во дворе, следовало дать выкуп в виде сладостей, после чего предстояла встреча с братьями или дедушками невесты, загадывавшими молодцу сложные загадки, отвечая на которые он показывал публике свои умственные способности. В случае неправильного ответа жених мог обратиться за помощью, которая стоила определенного вознаграждения. Получив добро от родных, жених вступал на крыльцо, где стояли подружки и сестры невесты, ожидавшие своих гостинцев.

Калым в исламе

Интересно, что в первоначальной мусульманской традиции калым отдавался не семье невесты, а оставался у самой девушки после свадьбы, и даже в случае развода она уходила из дома мужа с этим вознаграждением.

Однако впоследствии выкуп стал достоянием родственников невесты, которые требовали от женихов скот, деньги, украшения, а также разнообразные хозяйственные и бытовые принадлежности. Размер калыма напрямую зависел от материального благосостояния желающих породниться сторон и оговаривался при сватовстве.