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Ученые предсказали опасную для жизни жару 

Мира Маркина 6 мая 2020
Международная группа ученых спрогнозировала опасную для жизни жару.
По мнению экспертов, к 2050 году температура воздуха в жарких странах будет крайне опасной для жизни бедных слоев населения, которые не смогут позволить себе кондиционеры. Причиной катастрофически высоких температур станет изменение климата, спровоцированное выбросами углекислого газа.
Оптимальный для человеческой жизнедеятельности диапазон среднегодовых температур — 11-15 градусов Цельсия. На протяжении тысяч лет человечество проживало на небольшой площади земного шара, но стремительное развитие технологий привело к тому, что люди начали осваивать новые земли и им пришлось выйти за пределы температурной ниши. При этом, по мнению ученых, в ближайшие 50 лет географическое положение этой ниши изменится сильнее, чем за шесть тысяч лет.
По прогнозам исследователей, не самый худший сценарий изменения климата приведет к тому, что треть населения Земли столкнется со средними годовыми температурами выше 29 градусов Цельсия. В данный момент такие температуры характерны лишь для 0,8% планеты, — большую часть этой площади занимает пустыня Сахара.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал об археологических находках, обескураживших ученых.
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