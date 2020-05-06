Почему 6 мая не стоит расчесываться и стричься 

В нашей стране есть немало традиций и предрассудков, связанных с определенными датами. Так, 6 мая на Руси не стригли волосы и даже не расчесывались.

Как выяснил "Рамблер", дело в том, что в этот день Православная церковь чтит память святого Юрия или Георгия Победоносца — покровителя и защитника всех страждущих, а также домашних животных.

С 6 мая начинались активные полевые работы. На засеянные ранее поля верующие выходили служить молебны, при этом окропляя святой водой нивы. Считалось также, что особую силу имела "юрьевская роса" — если человек выйдет в этот день на луг и покатается по траве, его ждет прилив сил и здоровья.

Волосы не трожь

В народе считалось, что в шестой день мая не стоит что-либо делать из шерсти и даже просто держать в руках шерстяные нитки.

Женщины старались и вовсе не смотреть на шерстяные вещи, при этом не расчесывали и не стригли свои волосы. В православной традиции верят, что стричь и расчесывать волосы на святого Юрия не нужно, потому как они начнут выпадать и будут слабыми.