Клиент оставил чаевые официанту и обогатил его

В американском городе Остин посетитель ресторана оставил официанту щедрые чаевые в ресторане, который открылся после отмены режима самоизоляции.

1 мая в городе заработало несколько заведений общественного питания. В ресторане Frog and the Bull клиент оставил чаевые в размере 1,3 тысячи долларов (96,2 тысячи рублей). 300 долларов (22,2 тысячи рублей) из этой суммы достались официанту, остальное клиент подарил ресторану.

Владелец заведения Дэвид Эрнандес рассказал, что клиент не только оставил крупные чаевые, но также попросил взять с него двойную плату за заказ, а уходя написал на чеке "Удачи".