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Названы легкие способы вычислить пароль знакомого человека 

Lenta.ru и ещё 2 18 часов назад
Названы способы вычислить пароль знакомого человека
Фото: Globallookpress.com
Вычислить пароль знакомого человека зачастую достаточно легко, если знать о его увлечениях и интересах. Такие выводы представлены компанией ID Agent, занимающейся кибербезопасностью. Сотрудники проверили более двух миллиардов комбинаций, доступных в даркнете.
Среди популярных наименований паролей специалисты в том числе назвали виды спорта и названия команд.
Секретные комбинации людей часто состоят из одного слова: футбол, хоккей или теннис. Не менее популярно использовать для пароля имена популярных персонажей мультфильмов и кино. Среди них присутствуют Микки Маус, Супермен и Бэтмен.
Более серьезные пользователи добавляют к буквам цифры в своих паролях. Однако часто за ними скрываются названия музыкальных групп, таких как Blink 182 и Rush. Для пароля с названием последней используют название одного из альбомов — 2112. Также популярным способом создать пароль является использование собственного имени.
Сотрудники ID Agent отметили, что знакомому с соцсетями человеку легко вычислить принадлежность аккаунта и заполучить доступ, даже если в электронной почте и никнейме нет упоминания имени человека. Они призвали не создавать подобных паролей, а также активировать двухфакторную идентификацию везде, где это возможно. В этом случае хакерам потребуется либо больше личной информации, либо доступ к смартфону пользователя, что усложнит процесс взлома.
Ранее инженеры корпорации Microsoft обнаружили, что 99,9 процента аккаунтов, которые взламывают в сети, не применяли мультифакторную аутентификацию для повышения безопасности личных данных. Именно ее отсутствие назвали основной причиной успешных атак хакеров.
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Истории , Microsoft
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