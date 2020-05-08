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Определена опасность просмотра порно для работающих на удаленке 

Lenta.ru и ещё 3 5 часов назад
Определена опасность порно для работающих на удаленке
Фото: Lenta.ru
Сотрудники компаний, перешедшие на удаленную работу из-за распространения коронавируса, подвергают себя опасности, если используют одно и то же устройство для профессиональных и личных целей. К такому выводу пришли эксперты «Лаборатории Касперского».
Аналитики компании провели исследование о том, как изменилась деятельность компаний и людей, которые из-за карантина вынуждены работать из дома. В частности, они провели опрос и определили, что 68 процентов респондентов используют персональный компьютер как для профессиональной деятельности, так и для развлечений. Из них 33 процента с этого же устройства посещают порносайты.
Специалисты напоминают, что порно часто используется киберпреступниками.
«Они могут украсть данные карт или обманным путем заставить установить вредоносные программы», — говорится в сообщении.
В апреле сообщалось, что общее количество кибератак, связанных с темой коронавируса, с начала 2020 года выросло на 30 тысяч процентов. Хакеры проводят атаки с помощью самых разных способов. Так, людей завлекают письмами на электронную почту с предложением о получении финансовой поддержки от государства или, наоборот, предложением сделать пожертвование для борьбы с коронавирусом.
Кроме того, интернет-пользователи начали получать письма от мошенников, которые угрожают заразить их коронавирусом за просмотр порно. Аферисты требуют от жертвы выкуп за записи с веб-камеры или с экрана компьютера, а в случае отказа угрожают заразить инфекцией.
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Истории , Другое , Лаборатория Касперского
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