Определена опасность порно для работающих на удаленке

Сотрудники компаний, перешедшие на удаленную работу из-за распространения коронавируса, подвергают себя опасности, если используют одно и то же устройство для профессиональных и личных целей. К такому выводу пришли эксперты «Лаборатории Касперского»

Аналитики компании провели исследование о том, как изменилась деятельность компаний и людей, которые из-за карантина вынуждены работать из дома. В частности, они провели опрос и определили, что 68 процентов респондентов используют персональный компьютер как для профессиональной деятельности, так и для развлечений. Из них 33 процента с этого же устройства посещают порносайты.

Специалисты напоминают, что порно часто используется киберпреступниками.

«Они могут украсть данные карт или обманным путем заставить установить вредоносные программы», — говорится в сообщении.

В апреле сообщалось, что общее количество кибератак, связанных с темой коронавируса, с начала 2020 года выросло на 30 тысяч процентов. Хакеры проводят атаки с помощью самых разных способов. Так, людей завлекают письмами на электронную почту с предложением о получении финансовой поддержки от государства или, наоборот, предложением сделать пожертвование для борьбы с коронавирусом.

Кроме того, интернет-пользователи начали получать письма от мошенников, которые угрожают заразить их коронавирусом за просмотр порно. Аферисты требуют от жертвы выкуп за записи с веб-камеры или с экрана компьютера, а в случае отказа угрожают заразить инфекцией.