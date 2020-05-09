Оценены потери населения России от войны

Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на второе издание статистического сборника «Великая Отечественная война».

Так, численность населения РСФСР на начало 1941 года составляла 111 миллионов человек, а на начало 1946 года снизилась до 97,6 миллиона. По данным ведомства, если бы не было войны, то прирост составил бы 6,4 миллиона человек.

Отмечается, что на начало 1941 года в РСФСР жили 14 миллионов детей в возрасте до четырех лет, а в начале 1946-го — 6,8 миллиона. Число мужчин от 20 до 49 лет за годы войны сократилось на 6,1 миллиона человек, а число женщин уменьшилось на 847 тысяч человек.

Расчеты производились «при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года».

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу. 17 сентября на польскую территорию вошли советские войска. Результатом военной операции стал раздел Польши между Третьим рейхом и СССР.

22 июня 1941 года гитлеровские войска и их европейские союзники напали на СССР. Великая Отечественная война длилась почти четыре года и закончилась освобождением от нацизма стран Центральной и Восточной Европы.

Военные потери СССР во Второй мировой войне оценивают ​более чем в 12 миллионов человек, общие людские потери — около 27 миллионов населения.