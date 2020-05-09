Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Оценены потери населения России от Великой Отечественной войны 

Lenta.ru и ещё 66 4 часа назад
Оценены потери населения России от войны
Фото: Lenta.ru
Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на второе издание статистического сборника «Великая Отечественная война».
Так, численность населения РСФСР на начало 1941 года составляла 111 миллионов человек, а на начало 1946 года снизилась до 97,6 миллиона. По данным ведомства, если бы не было войны, то прирост составил бы 6,4 миллиона человек.
Отмечается, что на начало 1941 года в РСФСР жили 14 миллионов детей в возрасте до четырех лет, а в начале 1946-го — 6,8 миллиона. Число мужчин от 20 до 49 лет за годы войны сократилось на 6,1 миллиона человек, а число женщин уменьшилось на 847 тысяч человек.
Расчеты производились «при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года».
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу. 17 сентября на польскую территорию вошли советские войска. Результатом военной операции стал раздел Польши между Третьим рейхом и СССР.
22 июня 1941 года гитлеровские войска и их европейские союзники напали на СССР. Великая Отечественная война длилась почти четыре года и закончилась освобождением от нацизма стран Центральной и Восточной Европы.
Военные потери СССР во Второй мировой войне оценивают ​более чем в 12 миллионов человек, общие людские потери — около 27 миллионов населения.
Видео дня. Какие профессии вымрут после пандемии
Последние новости
В России выявили 10817 новых случаев заражения коронавирусом В России выявили 10817 новых случаев заражения коронавирусом Путин обратился к россиянам возле Могилы Неизвестного Солдата Путин обратился к россиянам возле Могилы Неизвестного Солдата Оценены потери населения России в Великой Отечественной войне Оценены потери населения России в Великой Отечественной войне
Комментарии 8
Истории , Росстат , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За что был расстрелян русский поэт Николай Гумилев
За что был расстрелян русский поэт Николай Гумилев
Что случится, если Ленина вынесут из мавзолея
Что случится, если Ленина вынесут из мавзолея
Жизнь, преступления и смерть Бухенвальдской ведьмы
Жизнь, преступления и смерть Бухенвальдской ведьмы
Какие республики разбогатели после распада СССР
Какие республики разбогатели после распада СССР
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
На видео попала лиса, расхохотавшаяся по-человечьи
02:05
На видео попала лиса, расхохотавшаяся по-человечьи
Безумный мир
Находки археологов, переворачивающие историю
13:07
Находки археологов, переворачивающие историю
Истории
Старейший житель планеты раскрыл свой секрет
10:02
Старейший житель планеты раскрыл свой секрет
Люди
На видео попал кот, воспаривший над преградой
00:26
На видео попал кот, воспаривший над преградой
Безумный мир
Вертолет Ми-8 при посадке разнес в клочья тент
00:32
Вертолет Ми-8 при посадке разнес в клочья тент
Безумный мир
Запуганная кошка завела авто и устроила ДТП
00:33
Запуганная кошка завела авто и устроила ДТП
Безумный мир
На видео попали тайные двойники Ким Чен Ына
00:46
На видео попали тайные двойники Ким Чен Ына
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение