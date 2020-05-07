На Руси представительницы прекрасного пола считались магнитом для нечистых духов. Все потому, что их взгляду приписывали сверхъестественную силу. «Рамблер» расскажет, на что было запрещено смотреть женщинам.

Дети

Старым и одиноким женщинам, у которых не было собственных детей, было запрещено смотреть, как играют чужие малыши. Им также был запрещен вход в дом, где жили дети. Родители опасались, что посторонний человек может сглазить их малышей.

Животные

Взгляд некоторых животных считался чрезвычайно опасным. Например, было категорически запрещено смотреть в глаза змее, которая греется на солнце. Дело в том, что змеям приписывалось свойство «выпивать» солнце. И язычники боялись, что змеи могут забрать энергию человека, особенно молодой девушки. Также женщины не должны были смотреть в глаза хищникам. Считалось, что они могут навредить беременным. И наоборот, язычники считали, что женщины-хозяйки способны сглазить домашних животных в процессе дойки или при сборе яиц.

Покойники

Раньше женщинам категорически было запрещено смотреть на мертвецов, особенно в их глаза. Поэтому умершим людям глаза старались закрывать, а если те не закрывались, то их завязывали. Язычники верили, что покойник с открытыми глазами выбирал того, кто станет следующей жертвой смерти.

Некоторые запреты на Руси были связаны с изменение статуса женщины. Например, выходящей замуж девушке закрывали покрывалом лицо для того, чтобы она ненароком не посмотрела на посевы, скот или людей. Язычники считали, что от взгляда невесты скот мог заболеть, посевы могли загореться, а люди умереть.