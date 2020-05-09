Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какую работу выполняли собаки во время войны 

Мария Сергеева 50 минут назад
Какую работу выполняли собаки во время войны
Фото: Jared Enos
Четвероногие друзья человека во время Великой Отечественной войны были незаменимыми помощниками русскому солдату. Собаки выполняли немало важных операций, что способствовало победе Советского Союза в войне. О том, какие операции поручали животным — в материале "Рамблера".
Разведывательная деятельность не обходилась без четвероногих: собаки сопровождали разведчиков в тыл врага, обходя засады, ловушки и прочие секреты поля боя.
Животные достойно исполняли работу сторожевых, беззвучно обозначая появление на горизонте врага натягиванием поводка и поворотом туловища в нужную сторону.
Известны заслуги собак по ниве диверсионной деятельности. Так они вызывали у противника логистические проблемы, подрывая мосты и ж/д составы. Кроме того, четвероногие отдавали свои жизни, чтобы нанести вражеским военным машинам сильный урон. Например, во время Сталинградской битвы фашистские силы лишились таким образом 63 танков, а общее число уничтоженных единиц боевой техники превысило 300.
Специально обученные собаки-санитары выискивали во время войны тяжело раненых солдат в труднодоступных местах и приводили к ним санитаров.
Сложная обстановка сильно затрудняла привычную коммуникацию, поэтому для передачи донесений использовались собаки. За все время они доставили более 120 000 рапортов и проложили 8 000 км. телефонного провода.
Не меньшей важности задача — найти заложенное противником взрывное устройство, с чем прекрасно справлялись четвероногие животные. Помощников саперов насчитывалось около 6 000, вместе с хозяевами они обезвредили 4 млн взрывчатых веществ.
На историческом параде Победы в столице вместе с солдатами и боевой техникой гордо шли четвероногие защитники Отечества вместе со своими хозяевами из подразделений военного собаководства. Участвовавших в войне собак насчитывалось порядка 68 000, и все они внесли свой посильный вклад в победу над фашизмом.
Видео дня. Какие профессии вымрут после пандемии
Комментарии 2
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Сталин отменил День Победы в 1947 году
Почему Сталин отменил День Победы в 1947 году
Илон Маск впервые озвучил странное имя сына
Илон Маск впервые озвучил странное имя сына
Зачем в старину на самом деле клали луковицу в суп
Зачем в старину на самом деле клали луковицу в суп
«Слезы радости»: как Германия сдалась Жукову
«Слезы радости»: как Германия сдалась Жукову
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
На видео попала лиса, расхохотавшаяся по-человечьи
02:05
На видео попала лиса, расхохотавшаяся по-человечьи
Безумный мир
Находки археологов, переворачивающие историю
13:07
Находки археологов, переворачивающие историю
Истории
Старейший житель планеты раскрыл свой секрет
10:02
Старейший житель планеты раскрыл свой секрет
Люди
На видео попал кот, воспаривший над преградой
00:26
На видео попал кот, воспаривший над преградой
Безумный мир
Вертолет Ми-8 при посадке разнес в клочья тент
00:32
Вертолет Ми-8 при посадке разнес в клочья тент
Безумный мир
Запуганная кошка завела авто и устроила ДТП
00:33
Запуганная кошка завела авто и устроила ДТП
Безумный мир
На видео попали тайные двойники Ким Чен Ына
00:46
На видео попали тайные двойники Ким Чен Ына
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение