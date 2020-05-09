Какую работу выполняли собаки во время войны 

Четвероногие друзья человека во время Великой Отечественной войны были незаменимыми помощниками русскому солдату. Собаки выполняли немало важных операций, что способствовало победе Советского Союза в войне. О том, какие операции поручали животным — в материале "Рамблера".

Разведывательная деятельность не обходилась без четвероногих: собаки сопровождали разведчиков в тыл врага, обходя засады, ловушки и прочие секреты поля боя.

Животные достойно исполняли работу сторожевых, беззвучно обозначая появление на горизонте врага натягиванием поводка и поворотом туловища в нужную сторону.

Известны заслуги собак по ниве диверсионной деятельности. Так они вызывали у противника логистические проблемы, подрывая мосты и ж/д составы. Кроме того, четвероногие отдавали свои жизни, чтобы нанести вражеским военным машинам сильный урон. Например, во время Сталинградской битвы фашистские силы лишились таким образом 63 танков, а общее число уничтоженных единиц боевой техники превысило 300.

Специально обученные собаки-санитары выискивали во время войны тяжело раненых солдат в труднодоступных местах и приводили к ним санитаров.

Сложная обстановка сильно затрудняла привычную коммуникацию, поэтому для передачи донесений использовались собаки. За все время они доставили более 120 000 рапортов и проложили 8 000 км. телефонного провода.

Не меньшей важности задача — найти заложенное противником взрывное устройство, с чем прекрасно справлялись четвероногие животные. Помощников саперов насчитывалось около 6 000, вместе с хозяевами они обезвредили 4 млн взрывчатых веществ.

На историческом параде Победы в столице вместе с солдатами и боевой техникой гордо шли четвероногие защитники Отечества вместе со своими хозяевами из подразделений военного собаководства. Участвовавших в войне собак насчитывалось порядка 68 000, и все они внесли свой посильный вклад в победу над фашизмом.