«Люди с удовольствием верят в самую разную чепуху» 

Весь мир продолжает пребывать на карантине, и интернет стал для всех главным источником информации. Однако вслед за нарастанием тревожности в обществе увеличился и поток домыслов и слухов о коронавирусе, которым пользователи сети не только верят, но и охотно распространяют дальше. Как государства пытаются остановить лавину пугающих, но абсолютно выдуманных новостей и кто уже пострадал от нее — в материале «Ленты.ру».

Панические атаки

В России фейки начали активно появляться в сети еще в марте. В социальных сетях нередко встречались «важные» сообщения якобы от «высокопоставленных источников», которые то предсказывали кризис, то пугали дефицитом товаров первой необходимости, то выступали с рекомендациями скорее получить некие «выплаты» от государства. Также широко тиражировались фальшивые данные о санитарной обработке городов с воздуха: будто бы ночами военные планируют распылять антисептик, и горожанам необходимо как можно скорее спрятаться дома. Множились и рассуждения о том, что вирус был разработан китайскими учеными или спецслужбами США как биологическое оружие, а также домыслы о скорой чипизации населения Земли Биллом Гейтсом . В апреле число ложных сообщений составило почти четыре тысячи. Несмотря на то что многие трагедии и чрезвычайные ситуации ранее сопровождались всплеском фейков, — такая ситуация произошла и после пожара в кемеровском торговом центре, и после взрыва в жилом доме Магнитогорске, — об осторожности при распространении слухов и неподтвержденных данных многие забыли.

Паника в сети коснулась не только России. В некоторых странах все зашло еще дальше. Например, в Великобритании конспирологическая теория о том, что вышки 5G якобы распространяют коронавирусную инфекцию, стала столь популярной, что местные жители принялись яростно уничтожать телекоммуникации. Посты, поддерживающие теорию, публиковали даже знаменитости с многомиллионной аудиторией, — к примеру, Кэри Хилсон и Вуди Харрельсон . В результате бессмысленных поджогов телекоммуникационные компании понесли огромные убытки. Мобильные операторы выступили с обращением, где просили граждан не делать глупых ошибок: «Такие претензии не только беспочвенны, но и вредны для людей и бизнеса, которые полагаются на наши услуги», — поясняли они. На помощь им пришли Facebook и YouTube, которые блокируют распространение недостоверной информации.

Войну против фейков уже несколько лет ведет практически весь мир, а развившаяся «инфодемия» подталкивает государства к новым решениям. Еще в апреле 2019 года британское правительство предложило меры, которые чиновники называют «первыми в мире законами онлайн-безопасности». Помимо защиты пользователей от нежелательного контента — детской порнографии, изображений насилия и прочего — они также нацелены на борьбу с дезинформацией.

Это произошло через месяц после того, как российские власти ввели наказание за распространение фейков. Спустя год эти меры были ужесточены: если ранее нарушители могли отделаться административным взысканием, то с апреля 2020 года опубликовавшим ложные данные об эпидемии грозит уголовная ответственность. Такая же мера была принята властями Китая в начале марта — за распространение слухов в сети поплатились уже сотни пользователей. Некоторые из них выплатили штрафы, а многие попали за решетку. Также путем законодательного ограничения граждан от лжи пошли Иран, Саудовская Аравия, Египет, Турция и ряд стран на Балканском полуострове. Озабочены фейками о коронавирусе и в западной Европе: даже те страны, которые пока не ввели ответственность за распространение ложной информации, отметили, что раздумывают о принятии мер.

Заместитель руководителя аналитической службы АНО «Диалог» Тимофей Ви утверждает, что пока все страны идут примерно в одном направлении — наказывают за создание и распространение фейков. Сотрудники «Диалога» сейчас занимаются мониторингом фейковых новостей о коронавирусе. По мнению Ви, никакая мера сама по себе не будет работать эффективно, поэтому штрафы — мера необходимая, но недостаточная. «В этой системе помимо ответственности есть еще две составляющих. Самая важная часть — это адекватный и достаточный уровень донесения проверенной и достоверной информации до людей, в том числе в качестве реакции на появление каких-либо заблуждений, фейков и недопониманий. Третья часть — здоровый уровень скептицизма у самих людей по отношению к непроверенной информации», — заключает он. Виральность фейка сейчас, по его словам, напрямую зависит от абсурдности — люди с удовольствием верят в самую разную чепуху.

Так, 1 мая в авторской программе «Бесогон» Никита Михалков сказал, что основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс планирует сократить численность населения планеты, которое, как сообщил ведущий, потребляет «слишком много кислорода, пищи и всего остального». Михалков заявил, что сотрудники компании Гейтса под видом прививок будут вживлять пациентам чипы, однако в объяснениях был непоследователен: «В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности для какой-то криптовалюты». Для доказательства своей точки зрения Михалков продемонстрировал некий патент компании Microsoft Technology Licensing, LLC, имеющий номер WO/2020/060606. «Как-то настораживает это „060606“, — заключил он, намекая на то, что три шестерки в номере напоминают библейское „число зверя“

Телеканал „Россия 24“, транслирующий передачу „Бесогон“, сократил количество повторов выпуска, но сам Михалков назвал это решение проявлением цензуры. Около двух недель назад об этой конспирологической теории также говорил ведущий Алексей Пиманов в передаче „Человек и закон“. На этой неделе Генпрокуратура признала фейками сообщения об использовании коронавируса для чипирования человечества и об искусственной природе вируса. 7 мая московская прокуратура потребовала возбудить уголовное дело за распространение такой информации.

Шаг вперед

В ряде стран борьба с фейками ведется давно — как государством, так и частными организациями. Директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Дупан обозначила три основных направления борьбы с ложной информацией: регулирование рекламы в интернете (Ирландия, Соединенные Штаты Америки, Австралия, Канада), регулирование деятельности онлайн-платформ, прежде всего социальных сетей (Германия, Израиль, Австралия, Индия, Канада) и противодействие тем, кто распространяет ложную информацию (Индия, Филиппины, Австралия, Италия, Канада). Какое регулирование наиболее удачно, определить сложно. Однако опыт Германии эксперт называет наиболее актуальным, системным и понятным для применения.

С 2017 года в Германии действует „Закон о социальных сетях“ (The Network Enforcement Act). Система работает по модели, называемой REGULATED SELF-REGULATION, то есть „урегулированное саморегулирование“ или „добровольно-принудительное саморегулирование“. В этом случае незаконный контент часто удаляют сами платформы и организации, которые самостоятельно определяют правила и оценивают информацию с точки зрения законности (этим же правом наделены и некоторые органы государственной власти). Таким образом, в стране не устанавливаются виды „запрещенной“ информации, а ответственность за контроль ложится на соцсети и другие платформы. Они обязаны заблокировать или удалить фейк (или другие опасные данные) в течение суток. В спорных ситуациях срок разбирательства увеличивается до нескольких дней. Платформы заинтересованы в этом: если предписания не исполняются, ресурс облагается крупным штрафом: в зависимости от нарушения его размер варьируется, верхняя планка может доходить до 500 тысяч или даже до пяти миллионов евро.

Парламент Франции принял закон о борьбе с фейковыми новостями полтора года назад. По словам разработчицы документа Наймы Мутшу, злонамеренное распространение такой информации — это попытки дестабилизировать ситуацию в стране. Министр культуры Франк Риестер тогда заявил, что в подобной ситуации „просто опасно ничего не предпринимать“. Однако инициатива законотворцев направлена в основном на избирательные кампании: француз, предлагающий свою кандидатуру на выборах, отныне может через суд добиться блокировки недостоверных данных о себе в соцсетях и СМИ.

85% европейцев считают ложную информацию важной проблемой

Законопроект вызвал противостояние в местном сенате: главенствующие там правоцентристы посчитали его опасным для свободы слова. Особое негодование у них вызвало определение „ложных новостей“ — они сочли его расплывчатым. Тем не менее закон все же был принят. Помимо новых возможностей для кандидатов на высокие посты, он обязал крупные социальные платформы (Twitter, Facebook и другие) соблюдать прозрачность при распространении платного контента. Похожие законы приняты и в ряде других стран.

Евросоюз давно признал вопрос фейков одним из ключевых: еще в 2018 году, согласно опросам, 85 процентов европейцев называли ложную информацию актуальной проблемой, почти столько же сочли ее вызовом для демократии. Некоторые государства, к примеру, Швеция и Голландия даже ведут информационные кампании, направленные на образование граждан, прививая им навык фактчекинга. Эти государства пока отказались регулировать ответственность за распространение ложных сообщений на уровне законодательства, но проблему не отрицают.

По словам Дупан, государства тестируют разные способы регулирования в режиме реального времени, а опыт нарабатывают путем проб и ошибок. „Очевидная и трудная проблема молниеносного и необратимого распространения фейков в сети вызывает повсеместные дискуссии о практикуемых государствами попытках. Попытках, которые сами по себе могут нарушать конституционные права и свободы человека и гражданина. Прежде всего, речь идет об обеспечении свободного обмена информацией, который лежит в основе современной экономики. Поэтому готовых ответов нет“, — заключает эксперт. Как правило, принимаемые властями акты усиливают контроль над технологическими компаниями и частными лицами в сфере распространения ложной новостной информации. Отдельные положения законопроектов призваны дать отпор ботам.

»Самый безопасный в мире» интернет

Британское правительство, поддерживая тренд борьбы с фейками, взяло на себя серьезные обязательства: год назад власти анонсировали новые жесткие меры защиты, призванные сделать страну «самым безопасным в мире местом для онлайн-общения». Предполагалось, что на социальные сети и другие онлайн-платформы возложат обязанность защищать пользователей от нежелательного контента под угрозой огромных штрафов и блокировок. Личную ответственность могут понести и сотрудники компаний. За соблюдением стандартов должен следить независимый регулятор.

Интернет-площадки должны не только контролировать контент, но и оперативно реагировать на обращения пользователей и ежегодно отчитываться о проделанной работе, — как они борются с «опасной» информацией и что планируют делать для этого в будущем. Еще одно нововведение — структура Safety by Design, позволяющая компаниям с самого начала внедрять функции онлайн-безопасности в новые приложения и платформы. Также планируется, что пользователи «самого безопасного интернета» будут достаточно подкованы в цифровом плане, чтобы самостоятельно распознать нежелательную информацию в сети.

Такие решения местные законотворцы претенциозно назвали беспрецедентными. «Интернет может быть великолепным средством связи людей по всему миру, но слишком долго компании не делали достаточно для защиты пользователей, особенно детей и молодежи, от вредоносного контента», — заключила тогда премьер-министр Тереза Мэй . По ее словам, доверие общественности к интернет-компаниям утрачено, и теперь они обязаны обелить свою репутацию и восстановить безопасное взаимодействие. «Пришло время действовать по-другому», — отрезала Мэй, заметив, что инициатива исходила также и от родителей.

Угрозы для пользователей описаны в документе, получившем название Online Harms White Paper. Среди представленных в «белой книге» опасностей — подстрекательство к насилию, поощрение самоубийств, дезинформация, запугивание в сети, легкий доступ к неподобающему контенту и многое другое. Угрозы поделены на три категории: вредная информация, имеющая четкое юридическое определение, данные с нечетким статусом и легальный контент, не предназначенный для несовершеннолетних. К первой категории, наиболее обширной, относят практически все преступления в сети — от данных о терроризме до порномести. Ко второй — троллинг, принуждение, устрашение, оправдание самоповреждений и поощрение калечащих операций на женские половые органы (так называемое «женское обрезание»). Третья графа описывает опасности для детей: непристойные файлы, соцсети для граждан младше 13 лет, приложения онлайн-знакомств и даже «чрезмерное время работы экрана» — то есть длительное использование гаджетов.

Вводимые меры могут применяться к любой компании, которая позволяет пользователям обмениваться данными, — в это понятие входят социальные платформы, файловые хостинги, дискуссионные форумы, службы обмена сообщениями и поисковики. Это сделало инициативу настоящим мировым новшеством, так как столь широкое применение закона ранее не вводилось ни в одной стране.

Судя по всему, британцы больше не верят в самоконтроль и не полагаются на совесть онлайн-площадок: «Эра саморегулирования для онлайн-компаний закончилась. Добровольные действия отрасли по борьбе с вредоносными данными в сети не применялись последовательно или зашли слишком далеко», — вторил начальнице министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Джереми Райт. Власти возложили на интернет-гигантов и социальные сети ответственность за защиту молодежи, — по их мнению, они обязаны защищать тех, за счет кого получают прибыль.

Многие эксперты говорили о сложностях введения подобного закона и спорных аспектах инициативы. Высказывались мнения о том, что законопроект нарушает свободу слова и может стать рычагом давления на интернет-площадки. Однако Великобритания, похоже, всерьез встала на путь очищения сети: новое правительство Бориса Джонсона продолжило крестовый поход кабинета министров Мэй. Несмотря на то что инициативу замедлила пандемия, по-видимому, британские власти уже не отрекутся от идеи о «самом безопасном интернете». В феврале 2020 года было опубликовано заключение консультантов об Online Harms White Paper. Помимо пояснений о необходимости закона и пространных обещаний для компаний они порекомендовали передать контроль над исполнением законодательства «существующему регулирующему органу», отличающемуся «опытностью и надежностью». Тогда же власти изъявили готовность наделить местный регулятор Ofcom (аналог российского Роскомнадзора ) правом бороться с опасным контентом в медиасреде.

Чем закончится британская борьба за чистый интернет, пока неясно: предыдущие несколько лет весь мир поражался инициативе местных властей ограничить доступ к «взрослому» контенту с помощью национальной системы AgeChecked. Предполагалось, что британцы будут обращаться в местное почтовое отделение , предъявлять паспорт и таким образом получать разрешение посещать страницы «18+». Введение меры откладывалось уже дважды.

Посмотри на себя

Однако ряд стран уже возобновляет работу над регулированием интернет-отрасли. В апреле стало известно, что Еврокомиссия планирует продолжить работу над законопроектом Digital Service Act, который нацелен на прозрачность соцсетей и интернет-компаний. Инициатива также призвана ограничивать пропаганду, фейк-ньюс и другую запрещенную информацию. Чиновники обеспокоены тем, что крупные IT-гиганты сконцентрировали в своих руках огромные базы данных и средства, которые позволяют им диктовать свои условия на цифровом рынке, ни на кого не оглядываясь. При этом многие отмечают, что американские корпорации, такие как Facebook и Twitter, уже развернули успешную кампанию по противодействию фейкам, и этот частный опыт может быть полезен их коллегам. Многие эксперты называют саморегулирование эффективным трендом в сфере технологий.

Однако самостоятельный контроль площадки не может быть введен самовольно. Анна Дупан уверена, что баланс между императивным регулированием и саморегулированием важен не менее, чем равновесие свободного и безопасного контента. По словам специалиста, бывают случаи, в которых саморегулирования недостаточно, однако для фейк-ньюс оно может сработать. Дупан напомнила, что в рамках работы над предотвращением террористического контента на европейских площадках этот вопрос обсуждался очень долго: в итоге в ЕС пришли к выводу, что в случае с терроризмом схемы саморегулирования не хватает для обеспечения информационной безопасности. «При этом в документах и выступлениях представителей Европейского Союза неоднократно подчеркивается, что по-прежнему недопустима любая цензура, и что Еврокомиссия не намерена менять позицию в отношении правового регулирования фактов распространения в интернете недостоверной информации fake news, а также иных видов информации, за исключением связанных с терроризмом», — пояснила она.

Тимофей Ви настроен скептически: «Если речь идет о собственной системе мониторинга площадки, уверен, что это не взлетит. Причина очень простая — у площадок нет механизма верификации информации. Они не могут позвонить в администрацию региона и спросить "у вас действительно там НЛО на площади приземлилось?" Пример, конечно, гипертрофированный, но у нас такой механизм весь — абсолютно вся подозрительная информация прежде чем получить статус "фейк" проходит фактчек». Однако, по его словам, площадки могут самостоятельно работать только с подтвержденными фейками. С одной стороны, это подразумевает некий временной промежуток, за который такой пост может разойтись достаточно широко. Но при этом правоохранительные органы в этом деле не обладают оперативностью, ведь их тормозят бюрократические процедуры. Ви утверждает, что его организация не взаимодействует по таким вопросам с властями, однако предоставляет им доступ к результатам своего мониторинга. «Наша задача лежит именно в области взаимодействия с площадками, региональными администрациями и федеральными органами власти», — заключил он.

Проблема распространения фейков не появилась с пандемией и не исчезнет с ней. Развитие информационных технологий создает среду для новых видов и способов распространения фальшивок — от анонимных каналов связи до стриминга. Безусловно, масштабные события, затрагивающие миллиарды человек на планете, диктуют человечеству потребность в информации. Эксперты из разных стран солидарны: проблема не нова, но принятые меры могут быть эффективны в будущем. Пандемия лишь диагностировала состояние информационного поля, показав степень актуальности борьбы с фейками.