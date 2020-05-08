«Слезы радости»: как Германия сдалась Жукову

8 мая 1945 года по среднеевропейскому времени, когда в Москве уже наступило 9 мая, в Карлсхорсте был подписан акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Это был второй подобный документ. Первый подписали 7 мая в Реймсе, однако Иосиф Сталин отказался его принять и потребовал проведения еще одной церемонии, которая бы прошла по сценарию советской стороны. В итоге капитуляцию нацистов принимал командующий 1-м Белорусским фронтом маршал Георгий Жуков.

Первый акт в Реймсе и разногласия вокруг него

Акт о капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне подписывался дважды. Впервые это произошло 7 мая 1945 года в Реймсе в 2 часа 41 минуту по среднеевропейскому времени. От лица Третьего рейха свою подпись под документом поставил начальник оперативного штаба Верховного командования вермахта генерал-полковник Альфред Йодль . Американцев и англичан представлял начальник Генерального штаба союзных экспедиционных сил Уолтер Беделл Смит , делегатом от СССР был генерал-майор Иван Суслопаров.

Он не имел полномочий подписывать договор, не дождался инструкций из Москвы и взял на себя ответственность, откликнувшись на просьбу Дуайта Эйзенхауэра

В качестве свидетеля акт скрепил своей подписью заместитель начальника штаба национальной обороны Франции бригадный генерал Франсуа Севез. Согласно достигнутым договоренностям, капитуляция нацистской Германии вступала в силу 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени и 9 мая в 01:01 по Москве.

Эти события не имеют единой интерпретации. Существует несколько версий того, как протекал процесс юридического оформления разгрома Германии, а также реакции на происходящее со стороны руководителей стран-победительниц.

Выставленные в Реймсе условия не понравились Иосифу Сталину, поскольку при таком варианте капитуляции ведущую роль играли союзники. Уже после подписания акта Суслопаров получил из Кремля телеграмму с категорическим запретом подписывать документ. Узнав о том, что подписание все-таки состоялось, Сталин был вне себя от ярости и отказался признать акт действительным.

«Договор, подписанный в Реймсе, нельзя отменить, но его нельзя и признать. Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, — в Берлине, и не в одностороннем порядке, а обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции», — заявил глава советского правительства.

Таким образом, по требованию Сталина было проведено второе подписание акта о капитуляции.

Историческая церемония в столовой

Местом теперь был выбран берлинский район Карлсхорст. При этом премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Гарри Трумэн отклонили еще одно требование Сталина — не делать официальных объявлений о победе до вступления в силу капитуляции, то есть до 9 мая 1945 года по московскому времени. Лидеры стран-союзниц выступили по радио с заявлениями о победе 8 мая. Черчилль в своей речи намекнул на вероятность еще одного официального подписания, на чем настаивал Сталин.

«Сегодня мы больше будем думать о себе. А завтра мы должны отдать должное нашим русским товарищам, чья отвага на полях сражений стала одним из важнейших слагаемых нашей общей победы», — подчеркнул он.

В СССР же на реймсский акт изначально был наложен запрет. Уже после подписания акта в Карлсхорсте его упоминали в советской и российской историографии как «предварительный протокол капитуляции». А Суслопарова, которому опрометчивость могла стоить дальнейшей карьеры, Сталин простил. Символическим жестом стало включение его в состав делегации для участия в процедуре подписания акта под Берлином.

Для оформления собственного триумфа советская сторона выбрала двухэтажное здание бывшей столовой немецкого военно-инженерного училища, где уже несколько дней располагался штаб 5-й ударной армии. Как следует из мемуаров члена ее Военного совета Федора Бокова «Весна победы», советским генералам объявили: реймсский протокол считается предварительным, подписание настоящего акта произойдет в Берлине. Принять безоговорочную капитуляцию Германии должен был тот, кто взял столицу Третьего рейха — командующий 1-м Белорусским фронтом маршал Георгий Жуков, а также заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур Теддер. Причем изначально принять капитуляцию от имени союзников намеревался сам Эйзенхауэр. Однако Черчилль отговорил его от этого шага.

Каким Жуков запомнил Кейтеля

Военнослужащие 5-й ударной армии оцепили Карлсхорст и улицы, по которым предстояло проехать англичанам, американцам и французам. Саперные части взрывали на дорогах от Темпельгофа до Карлсхорста остатки вражеских укреплений и баррикад, железобетонные колпаки. Бульдозеры и танки расчищали завалы и дороги. Из-за цейтнота работы велись и ночью при свете автомобильных фар.

«Утро 8 мая было по-весеннему прекрасным. Под ярким солнцем на уцелевших деревьях распустились клейкие листочки, во многих местах уже зазеленела трава, а весь Карлсхорст наполнился запахом сирени. Несмотря на ранний час, на улице царило оживление. Натужно гудели тракторы и бульдозеры. Выстроившись цепочкой, немцы передавали друг другу ведра с битым кирпичом, аккуратно укладывали его в стороне, подметали улицы. Водопроводные магистрали еще работали не всюду. С разных концов в город вливались многоцветные людские потоки беженцев с повозками, колясками, велосипедами. А рядом двигались колонны людей разных национальностей, освобожденных из неволи», — описывал Боков обстановку на месте событий.

Под охраной британских офицеров в Карлсхорст была доставлена немецкая делегация, имевшая полномочия подписать акт.

В нее вошли начальник штаба Верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель , представитель люфтваффе генерал-полковник Ганс Штумпф и кригсмарине — адмирал Ганс фон Фридебург. В качестве свидетелей свои подписи готовились поставить генерал Карл Спаатс от США и генерал Жан Жозеф де Латр де Тассиньи от Франции.

Представители государств антигитлеровской коалиции вошли в зал 8 мая 1945 года в 22:00 по среднеевропейскому времени (в полночь по Москве). Помимо основных участников церемонии в помещении присутствовали командующие советскими подразделениями, участвовавшими в штурме Берлина, а также журналисты.

С приветственным словом к союзникам обратился Жуков. После этого конвой привел немцев.

«Все присутствовавшие повернули головы к двери, откуда сейчас должны были появиться те, кто хвастливо заявлял на весь мир о своей способности молниеносно разгромить Францию, Англию и не позже как в полтора-два месяца раздавить Советский Союз, — писал маршал Жуков в своих «Воспоминаниях и размышлениях». — Первым, не спеша и стараясь сохранить видимое спокойствие, переступил порог генерал-фельдмаршал Кейтель, ближайший сподвижник Гитлера. Выше среднего роста, в парадной форме, подтянут. Он поднял руку со своим фельдмаршальским жезлом вверх, приветствуя представителей Верховного командования советских и союзных войск. За Кейтелем появился генерал-полковник Штумпф. Невысокий, глаза полны злобы и бессилия. Одновременно вошел адмирал флота фон Фридебург, казавшийся преждевременно состарившимся».

Глава делегации Германии Кейтель предъявил документ о своих полномочиях, подписанный рейхсканцлером Карлом Деницем. У нацистов спросили, успели ли они ознакомиться с текстом акта о безоговорочной капитуляции. После утвердительного ответа представители вермахта подписали документ, составленный в девяти экземплярах: по три на русском, английском и немецком языках. Затем свои подписи поставили союзники.

Содержание документа почти дословно повторяло текст реймсского акта. В частности, подтверждалось время прекращения огня — 8 мая в 23:01 по Берлину. Кроме того, к требованиям прекратить военные действия и оставаться на своих местах добавилось требование о полном разоружении и передаче оружия и военного имущества союзным войскам. Была удалена преамбула: «Только данный текст на английском языке является авторитетным» и добавлена статья №6 с указанием: «Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский и английский тексты являются аутентичными».

«Пакеты — только союзникам!»

Процедура подписания капитуляции завершилась 8 мая в 22:43 по среднеевропейскому времени, или 9 мая в 0:43 по Москве.

Один экземпляр был вручен Кейтелю, другой утром 9 мая отправили на самолете в Ставку Верховного главнокомандования вооруженными силами СССР.

«После подписания акта Кейтель встал из-за стола, надел правую перчатку и вновь попытался блеснуть военной выправкой, но это у него не получилось, и он тихо отошел за свой стол, — вспоминал Жуков. — В 0 часов 43 минуты 9 мая 1945 года подписание акта безоговорочной капитуляции Германии было закончено. Я предложил немецкой делегации покинуть зал. Кейтель, Фридебург, Штумпф, поднявшись со стульев, поклонились и, склонив головы, вышли из зала. За ними вышли их штабные офицеры. От имени советского Верховного главнокомандования я сердечно поздравил всех присутствовавших с долгожданной победой. В зале поднялся невообразимый шум. Все друг друга поздравляли, жали руки. У многих на глазах были слезы радости».

Заседание закрылось в 22:50 по Берлину (0:50 по Москве). После соблюдения всех формальностей в бывшей столовой немецкого военно-инженерного училища состоялся праздничный ужин. Торжества продолжались до утра и увенчались песнями и плясками. По словам Жукова, он тоже не удержался и, «вспомнив свою юность, сплясал „русскую“. Согласно Бокову, помимо советского маршала наиболее энергично отплясывал стройный генерал де Тассиньи.

Жуков также рассказывал в своих мемуарах, что в беседах с английскими, французскими и американскими генералами выражалось взаимное желание „укрепить навсегда дружеские отношения между странами антифашистской коалиции“. Расходились и разъезжались участники церемонии под звуки канонады, которая производилась из всех видов оружия по случаю Победы.

А вот как запомнил ту историческую ночь генерал Боков:

»Банкет длился до 7 часов утра. Уже побледнел горизонт, наступил рассвет, солнечные блики заиграли на окнах, когда начался большой разъезд.

Но еще раньше радушные хозяева заметили, что кое-кто из зарубежных журналистов начал прихватывать со столов бутылки со «Столичной». Об этом генерал Николай Берзарин шутя рассказал Жукову. Тот приказал вызвать нашего всеведущего майора Райхельда и поинтересовался состоянием его резервов. Майор доложил, что их хватит еще на одно такое торжество.

— А что особенно, по вашим наблюдениям, понравилось иностранным гостям?

— Водка, икра и папиросы «Казбек».

— Вот и подготовьте для них по пакету для каждого. Да не забудьте и летный состав…

— И для фашистской делегации? — наивно спросил хозяйственник.

Лицо маршала посуровело, и он бросил сердито:

— Пакеты — только союзникам!»