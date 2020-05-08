Почему в СССР искали драгоценности в консервах 

В довоенные годы (собственно, и после войны) в Советском Союзе отмечался дефицит мяса. Чтобы сгладить нехватку мясных продуктов, людям пытались привить любовь к рыбе (стоит вспомнить рыбные дни). Однако советские граждане не слишком жаловали сайру или ставриду, коих в стране было в достатке, а также весьма настороженно относились к рыбным консервам, которые начали производить в СССР в больших количествах. Тогда и был придуман весьма хитрый ход, о котором рассказывает «Рамблер».

В 1939 году на пост наркома рыбной промышленности была назначена Полина Жемчужина, дама весьма «пробивная», а по совместительству еще и жена наркома иностранных дел Вячеслава Молотова . К новой работе Жемчужина подошла серьезно: для начала, несмотря на протесты, добилась, чтобы рыболовный флот был отделен от торгового, а затем приобрела за границей дорогие холодильники для хранения рыбы и наладила производство рыбных консервов.

За короткое время ассортимент рыбных консервов вырос до 50 наименований. Качество продукции, надо отметить, тоже было на высоте. Вот только люди очень настороженно отнеслись к рыбе, упакованной в жестяную тару, и совсем не торопились покупать консервы.

Тогда помочь супруге решил сам Молотов. Он придумал хитрый трюк, который сейчас назвали бы вирусной рекламой. Нарком пустил слух, что в Советском Союзе появились контрабандисты, которые переправляют за рубеж драгоценности, спрятав их в банки с консервированной рыбой. На глазах у всех Молотов при этом вскрыл консервную банку и достал оттуда нить жемчуга.

Разумеется, весть о контрабандистах, которые прячут в консервные банки настоящие сокровища, разнеслась по всей стране. Рыбные консервы раскупили мгновенно. Никаких драгоценностей в банках советские граждане, конечно же, не нашли, но зато вкус рыбы оценили. Проблемы с продажей рыбных консервов, благодаря хитроумному ходу Молотова, были решены.