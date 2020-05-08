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Почему церковь разрешила немцам иметь две жены 

Полина Алферова 4 часа назад
Почему церковь разрешила немцам иметь две жены
Фото: Ханс Крелл. Филипп Гессенский.
Сейчас многоженство воспринимается как характерная особенность жизни мусульман или как реликт древнего мира. Христиане многоженство не признавали — даже могущественный король не мог завести себе официальный гарем. Однако нет правил без исключений. Об одном из них расскажет «Рамблер».
Как известно, история знает две официальные мировые войны. А вот нулевыми мировыми войнами историки часто называют Тридцатилетнюю войну в XVII и Семилетнюю войну в XVIII веке.
Тридцатилетняя война стала настоящей катастрофой для Центральной Европы. В разное время в ней участвовали все значительные государства Европы — от Португалии до Русского царства. Семилетняя война вновь столкнула лбами великие европейские державы, при этом военные действия шли даже в колониях Нового Света и Индии.
Колоссальные человеческие потери из-за сражений, разрухи, голода и бандитов во время Тридцатилетней войны привели к тому, что католическая церковь решилась на беспрецедентный для себя шаг.
В 1650 году, через 2 года после официального завершения Тридцатилетней войны, церковные власти узаконили двоеженство в южных землях Баварии, которые больше других пострадали в ходе войны. Правда, всего на 10 лет и практически с официальной формулировкой — для ускоренного восстановления числа населения. История показала, что 10 лет мало — улучшить демографию получилось лишь век спустя.
В северных землях Германии господствовали протестанты, которые своих коллег не поддержали. Хотя еще в 1539 году сам Мартин Лютер официально разрешил Филиппу Великодушному, ландграфу Гессенскому взять вторую жену при живой первой — Кристине Саксонской. Надо сказать, что сама Кристина ничуть не возражала против второй жены мужа — Маргариты фон дер Заале.
Лютер обосновал свое решение Библией — протестанты любили ссылаться на примеры ветхозаветных патриархов, а у Иакова, например, было две жены. Впрочем, Лютер был прагматиком — отказ был чреват утратой главного военного союзника и спонсора Реформации. При этом богослов попросил Филиппа не афишировать свое двоеженство — вдруг и другие захотят узаконить внебрачные связи.
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Истории , Мартин Лютер , Католическая церковь
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