Почему церковь разрешила немцам иметь две жены 

Сейчас многоженство воспринимается как характерная особенность жизни мусульман или как реликт древнего мира. Христиане многоженство не признавали — даже могущественный король не мог завести себе официальный гарем. Однако нет правил без исключений. Об одном из них расскажет «Рамблер».

Как известно, история знает две официальные мировые войны. А вот нулевыми мировыми войнами историки часто называют Тридцатилетнюю войну в XVII и Семилетнюю войну в XVIII веке.

Тридцатилетняя война стала настоящей катастрофой для Центральной Европы. В разное время в ней участвовали все значительные государства Европы — от Португалии до Русского царства. Семилетняя война вновь столкнула лбами великие европейские державы, при этом военные действия шли даже в колониях Нового Света и Индии.

Колоссальные человеческие потери из-за сражений, разрухи, голода и бандитов во время Тридцатилетней войны привели к тому, что католическая церковь решилась на беспрецедентный для себя шаг.

В 1650 году, через 2 года после официального завершения Тридцатилетней войны, церковные власти узаконили двоеженство в южных землях Баварии, которые больше других пострадали в ходе войны. Правда, всего на 10 лет и практически с официальной формулировкой — для ускоренного восстановления числа населения. История показала, что 10 лет мало — улучшить демографию получилось лишь век спустя.

В северных землях Германии господствовали протестанты, которые своих коллег не поддержали. Хотя еще в 1539 году сам Мартин Лютер официально разрешил Филиппу Великодушному, ландграфу Гессенскому взять вторую жену при живой первой — Кристине Саксонской. Надо сказать, что сама Кристина ничуть не возражала против второй жены мужа — Маргариты фон дер Заале.

Лютер обосновал свое решение Библией — протестанты любили ссылаться на примеры ветхозаветных патриархов, а у Иакова, например, было две жены. Впрочем, Лютер был прагматиком — отказ был чреват утратой главного военного союзника и спонсора Реформации. При этом богослов попросил Филиппа не афишировать свое двоеженство — вдруг и другие захотят узаконить внебрачные связи.