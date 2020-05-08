Как апельсины спасли Одессу 

В 2004 году в Одессе был установлен памятник апельсину. О том, почему именно этому фрукту решили воздать такие почести, рассказывает «Рамблер».

Во времена правления Екатерины II в Одессе было начато строительство морского порта, необходимого городу как главный источник дохода. Но с приходом к власти сына императрицы, Павла I, строительство его было приостановлено из-за нехватки средств.

Город был поставлен в ужасное положение, рискуя в одночасье оказаться банкротом. Градоначальники Одессы собрали совет, на котором было решено просить у императора ссуду в 250 тысяч на 25 лет, чтобы закончить строительство необходимого городу порта. В приписке к прошению хитрецы упомянули, что в самое ближайшее время в Одессу прибудет партия апельсинов, из которых в подарок императору будут отобраны 3000 плодов самых лучших сортов.

Вскоре апельсины действительно были отправлены ко двору императора, который очень любил померанцы (так называли тогда апельсины) а выращенные в оранжерее Ориенбаума плоды все, к сожалению, были кислыми.

Подарок одесситов Павел оценил и, отметив заботу горожан к его персоне, повелел выдать на строительство порта деньги из государственной казны. Так апельсины, по сути, спасли Одессу от банкротства, а много лет спустя в городе установили памятник знаменитому фрукту, который шутя называют иногда «памятником взятке".