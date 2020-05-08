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Как по фамилии русского можно узнать кем были его предки 

Русская семерка 59 минут назад
Как по фамилии узнать, кем были предки
Фото: Русская семерка
Исконно русскими фамилиями считаются те, которые заканчиваются на «-ов», «-ев» или «-ин» («-ын»). Почему же именно их чаще всего носят россияне?

Откуда взялись фамилии на «-ов» или «-ев»?

Фамилии с суффиксами «-ов» или «-ев» носят, по разным данным, 60-70% коренных жителей России. Считается, что в основном эти фамилии имеют родовое происхождение. Сначала они происходили от отчеств. Например, Петра, сына Ивана, звали Петром Ивановым. После того как фамилии вошли в официальный обиход (а случилось это на Руси в XIII столетии), фамилии стали давать по имени старшего в роду. То есть Ивановыми становились уже и сын, и внук, и правнук Ивана.
Но фамилии давались и по прозвищам. Так, если человека, к примеру, прозвали Безбородым, то его потомки получали фамилию Безбородовы.
Нередко давали фамилии по роду занятий. Сын кузнеца носил фамилию Кузнецов, сын плотника — Плотников, сын гончара — Гончаров, священника — Попов. Ту же фамилию получали и их дети.
Фамилии с суффиксом «-ев» доставались тем, у кого предки носили имена и прозвища, а также чьи профессии заканчивались на мягкий согласный — так, сына Игнатия звали Игнатьевым, сына человека по прозвищу Снегирь — Снегиревым, сына бондаря — Бондаревым.

Откуда взялись фамилии на «-ин» или «-ын»?

Второе место по распространенности в России занимают фамилии с суффиксом «-ин», или, реже, «-ын». Их носят около 30% населения. Фамилии эти также могли происходить от имен и прозвищ предков, от названий их профессий, а кроме того, от слов с окончанием на «-а», «-я» и от существительных женского рода с окончанием на мягкий согласный. Например, фамилия Минин означала: «сын Мины». Православное имя Мина было широко распространено на Руси. Фамилия Сёмин произошла от одной из форм имени Семён (старинная форма этого русского имени — Симеон, что означает «услышанный Богом»). И в наше время распространены фамилии Ильин, Фомин, Никитин. Фамилия Рогожин напоминает, что предки этого человека торговали рогожей или изготавливали ее.
Скорее всего, прозвища или профессиональные занятия легли в основу фамилий Пушкин, Гагарин, Бородин, Птицын, Белкин, Коровин, Зимин.
Между тем специалисты по словообразованию считают, что не всегда фамилия однозначно указывает на национальность человека или его далеких предков. Чтобы с уверенностью это определить, надо сначала выяснить, что за слово лежит в ее основе.
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Истории , Петр Иванов
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