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Пикантные традиции древнего Востока 

Полина Алферова 2 часа назад
Сексуальные традиции древнего Востока
Фото: Лоуренс Альма-Тадема. "Встреча Антония и Клеопатры"
Христианство кардинально изменило европейскую цивилизацию и мораль. Разумеется, это отразилось и на личных отношениях. То, что для жителей долины Нила или Месопотамии было нормой, для христианина стало запретным даже в мыслях. «Рамблер» вспомнил самые удивительные интимные обычаи египтян и народов Междуречья.

Дело семейное

Инцест в династиях фараонов никого не удивлял. Во-первых, фараоны были подобным богам, а им можно все, во-вторых, так сохранялась чистота крови. Кроме того, так было проще делить власть. И если в эпоху Птолемеев браки между родными братьями и сестрами, отцами и дочерьми были скорее ритуальными (но не всегда!), то в древности супружескими клятвами они не ограничивались. Результатом традиции стал целый букет редких генетических заболеваний. Впрочем, их египтяне также считали признаком божественности. Однако брачные союзы с родственниками практиковали и простые египетские аристократы, чтобы не дробить семейное имущество.

Союз с богом

Правда, временный — на одну ночь. Таким образом, незамужняя девушка из знатной семьи приносила в дар богу Осирису свою невинность. В роли бога — жрец Осириса. А в праздник Исиды одобрялись любые интимные связи даже несмотря на брачный статус. Никакого наказания за такие измены не было.

Когда помада — больше чем косметика

Египтяне использовали красную помаду, чтобы подчеркнуть свой богатый личный опыт и владение самыми утонченными практиками любви. Это касалось и мужчин, и женщин.

Жрицы богини любви

Народы многочисленных государств древней Месопотамии — Шумера, Аккада. Вавилона, Ассирии — благосклонно относились к связям с чужестранцами во имя богини.
Самое известное описание оставил историк Геродот. Раз в жизни каждая женщина Вавилона была обязана явиться в храм богини Мелитты (вероятно, одна из ипостастей многоликой богини Иштар) и подарить ночь любви первому встречному посетителю храма. Деньги переводились в фонд храма, а женщина возвращалась домой.
При этом вернуться восвояси невостребованной было нельзя. Поэтому некоторые ждали своего часа месяцами, а иногда и годами — вероятно, в зависимости от красоты девушки. В знак служения богини любви женщины обвязывали голову веревкой.
Подобные ритуалы проводились и в Финикии. Вообще в этой стране мореплавателей зарабатывать на приданое с помощью древнейшей в мире профессии не было чем-то зазорным. Накопив необходимую сумму, женщины оставляли свой промысел и спокойно выходили замуж.

Израиль

До внедрения закона Моисея отец имел право продать дочь в наложницы — на месяц, год или всю жизнь. Заработанные дочерью деньги принадлежали отцу. Впрочем, были и профессиональные блудницы, которые таким образом считались символическими женами всего израильского народа. Порицание могла вызвать связь с чужеземцем, однако никаких последствий это не имело.
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