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ЖАРА ТВ и популярные артисты записали песню, посвященную героям Великой Отечественной войны 

Партнерский материал 1 час назад
Новая песня #героямпосвящается была записана в условиях самоизоляции артистами по инициативе и при поддержке ЖАРА ТВ. Композиция приурочена к 75-летию праздника великой Победы.
В проекте приняли участие Григорий Лепс, Дима Билан, EMIN, Николай Басков, Лариса Долина, Стас Михайлов, Брендон Стоун, Зара, Денис Клявер, Ольга Бузова, Artik & Asti, Сергей Жуков (Руки Вверх!), Юлианна Караулова, TSOY, JONY, Наzима, а также актеры Владимир Машков, Сергей Бурунов, Александр Балуев, Стас Дужников, Камиль Ларин, Азамат Мусагалиев, Сергей Никоненко.
В судьбе каждой семьи, в том числе артистов, война оставила свой трагический след. Проект #героямпосвящается призван сохранить память о подвиге народа, который спасал не себя, а весь мир, в то время, как некоторые страны практически сразу сдались фашистам. Концлагеря, сожженные города и деревни, миллионы людей погибших в боях — всё это нельзя забывать или позволять менять факты в угоду интересов отдельных зарубежных политиков.
Мы победили! И это главное.
День Победы — это праздник, объединяющий поколения, поэтому в проекте участвуют артисты разных возрастов, стилей и направлений. Каждый россиянин должен помнить свою историю и гордиться ею!
«День Победы — великий праздник великой страны! Мы не представляем, через какие лишения, боль и утраты пришлось пройти нашим дедам и прадедам, и пусть никогда нашим детям и внукам не узнать этого! «Солдаты грозных лет, вы были словно птицы, мечтали победить, лететь домой», — вот о ком эта песня, которая записана от всего сердца. Слава героям, вечная память!», — прокомментировал Григорий Лепс.
«К сожалению, в этом году Бессмертный полк не сможет пройти по улицам, но он в наших сердцах и нашей памяти. Поздравьте в этот день ветеранов и почтите минутой молчания ушедших героев. Мы посвящаем эту песню всем, кто боролся на передовой и в тылу! С Днем Победы!», — поделился Эмин Агаларов.
Вечная слава героям! Бессмертный полк — наша память и наша сила!
Комментарии
Истории , Видео , Денис Клявер , Григорий Лепс , Владимир Машков , Лариса Долина , Азамат Мусагалиев , Александр Балуев , Стас Михайлов , Николай Басков , Сергей Никоненко , Дима Билан , Эмин Агаларов , Сергей Жуков , Сергей Бурунов , Юлианна Караулова , Камиль Ларин , Ольга Бузова
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