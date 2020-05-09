Новая песня #героямпосвящается была записана в условиях самоизоляции артистами по инициативе и при поддержке ЖАРА ТВ. Композиция приурочена к 75-летию праздника великой Победы.

В судьбе каждой семьи, в том числе артистов, война оставила свой трагический след. Проект #героямпосвящается призван сохранить память о подвиге народа, который спасал не себя, а весь мир, в то время, как некоторые страны практически сразу сдались фашистам. Концлагеря, сожженные города и деревни, миллионы людей погибших в боях — всё это нельзя забывать или позволять менять факты в угоду интересов отдельных зарубежных политиков.

Мы победили! И это главное.

День Победы — это праздник, объединяющий поколения, поэтому в проекте участвуют артисты разных возрастов, стилей и направлений. Каждый россиянин должен помнить свою историю и гордиться ею!

«День Победы — великий праздник великой страны! Мы не представляем, через какие лишения, боль и утраты пришлось пройти нашим дедам и прадедам, и пусть никогда нашим детям и внукам не узнать этого! «Солдаты грозных лет, вы были словно птицы, мечтали победить, лететь домой», — вот о ком эта песня, которая записана от всего сердца. Слава героям, вечная память!», — прокомментировал Григорий Лепс.

«К сожалению, в этом году Бессмертный полк не сможет пройти по улицам, но он в наших сердцах и нашей памяти. Поздравьте в этот день ветеранов и почтите минутой молчания ушедших героев. Мы посвящаем эту песню всем, кто боролся на передовой и в тылу! С Днем Победы!», — поделился Эмин Агаларов

Вечная слава героям! Бессмертный полк — наша память и наша сила!