Как Россия помогла США выиграть гражданскую войну 

Во время гражданской войны Севера и Юга 1861-1865 годов в США произошло около 2 000 мелких и крупных сражений. Начались боевые действия с обстрела форта Самтер 12 апреля 1861 года, а закончились капитуляцией южан 23 июня 1865 года. В ходе конфликта чуть не произошло одно немаловажное событие, которому не позволила случится Российская империя. О том, как Россия помогла одержать победу Северу — в материале "Рамблера".
В тот период существовала реальная возможность вступления в гражданскую войну Англии и Франции на стороне южан. Решающим моментом стал подход Атлантической и Тихоокеанской эскадр Российской империи. Первая насчитывала: 3 фрегата, 2 корвета и клипер, вторая — 4 корвета и 2 клипера.
Контр-адмиралу Лесовскому было поручено использовать все возможные средства, чтобы нанести неприятельской торговле наибольший ущерб.
Подготовка к экспедиции держалась в тайне, поэтому известие о сосредоточении российских сил в американских портах вызвало переполох у англичан: под угрозой находилось все оживленное торговое судоходство, поэтому Англия тут же занялась более важной проблемой, чем поддержка Франции.
Что же касается взглядов России на конфликт, то Петербург изначально поддержал легитимное правительство Авраама Линкольна. Вот, что говорилось с письме главы российского МИД Александра Горчакова послу США Бейярду Тейлору:
"Только Россия стояла на вашей стороне с самого начала и продолжит делать это. Превыше всего мы желаем сохранения Американского Союза как неразделённой нации. России делались предложения по присоединению к планам вмешательства. Россия отклонит любые предложения такого рода. Вы можете рассчитывать на нас"
Важнейшими итогами война стало формирование территориальной целостности США, а также отмена рабства, чему, можно сказать, поспособствовала Российская империя.