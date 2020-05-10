Как Россия помогла США выиграть гражданскую войну 

Во время гражданской войны Севера и Юга 1861-1865 годов в США произошло около 2 000 мелких и крупных сражений. Начались боевые действия с обстрела форта Самтер 12 апреля 1861 года, а закончились капитуляцией южан 23 июня 1865 года. В ходе конфликта чуть не произошло одно немаловажное событие, которому не позволила случится Российская империя. О том, как Россия помогла одержать победу Северу — в материале "Рамблера".

В тот период существовала реальная возможность вступления в гражданскую войну Англии и Франции на стороне южан. Решающим моментом стал подход Атлантической и Тихоокеанской эскадр Российской империи. Первая насчитывала: 3 фрегата, 2 корвета и клипер, вторая — 4 корвета и 2 клипера.

Контр-адмиралу Лесовскому было поручено использовать все возможные средства, чтобы нанести неприятельской торговле наибольший ущерб.

Подготовка к экспедиции держалась в тайне, поэтому известие о сосредоточении российских сил в американских портах вызвало переполох у англичан: под угрозой находилось все оживленное торговое судоходство, поэтому Англия тут же занялась более важной проблемой, чем поддержка Франции.

"Только Россия стояла на вашей стороне с самого начала и продолжит делать это. Превыше всего мы желаем сохранения Американского Союза как неразделённой нации. России делались предложения по присоединению к планам вмешательства. Россия отклонит любые предложения такого рода. Вы можете рассчитывать на нас"

Важнейшими итогами война стало формирование территориальной целостности США, а также отмена рабства, чему, можно сказать, поспособствовала Российская империя.