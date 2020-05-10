Почему не все русские могут произносить звук «Ц» 

Любой, кто изучал иностранный язык, знает, как сложно порой бывает освоить некоторые звуки чужой речи. Языки народов мира сильно различаются не только лексикой и грамматикой. Важна и артикуляция — своеобразная постановка речевого аппарата для произнесения тех или иных звуков. Для освоения некоторых фонем не близкородственного языка приходится тренироваться неделями или даже месяцами. Русские испытывают сложности в освоении как гласных, так и согласных иностранных слов. Но бывает и так, что даже звуки родной речи никак не поддаются правильному произнесению.

Не «наши»

Во многих существующих сейчас языках есть уникальные звуки, которые долго не могут освоить представители другой языковой группы. Так, в нидерландском присутствует рокочущий горловой -g-, которого в русском языке просто нет. Нечто похожее можно найти только в украинском — горловой, но более сглаженный и звонкий звук -г-. Во время изучения голландских слов со звуком -g— россиянину приходится серьезно переучивать свой артикуляционный аппарат. Аналогичная ситуация сложилась и с немецким языком. В нем есть несколько специфических гласных — ä, ö, ü, — овладеть которыми русскоговорящему человеку сложно. Звук -ц-, казалось бы, «родной» для русского языка. На самом же деле он больше свойственен койсанским языкам, на которых говорят бушмены на востоке и юге Африки. Речь африканцев наполнена цокающими и щелкающими согласными, которые являются подражанием звукам природы: цоканью копыт, стрекотанию насекомых и пр. Эти согласные называются «кликсами». В их артикуляции участвуют горло и спинка языка. В некоторых наречиях Танзании присутствует до нескольких десятков кликс. В русском же совсем мало звукоподражательных согласных, поскольку этот принцип формирования языка не преобладал в восточнославянской языковой группе. За многие тысячелетия артикуляционный аппарат славян привык произносить раскатистый -р-, глухой -т— и другие звуки родной речи. -Ц— же является заимствованием из арамейского, еврейского и эфиопского языков. Неумение произносить этот «чужеродный» звук могло генетически закрепиться у небольшого процента славян, предки которых так и не смогли освоить заимствованную фонему.

Анатомические причины

Второй причиной сложностей с произнесением звука -ц— является недоразвитие или раскоординированность работы артикуляционного аппарата. У человека может быть слишком короткая уздечка под языком, неправильный прикус и другие дефекты строения, которые мешают нормально произносить некоторые согласные. Со всеми этими проблемами поможет справиться медицина. Сейчас производят несложные хирургические операции по надрезанию уздечки. Неправильный прикус помогает исправить врач-ортодонт, а научиться артикулировать сложные звуки — логопед.