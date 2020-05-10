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Почему не все русские могут произносить звук «Ц» 

Кириллица 52 минуты назад
Почему не все русские могут произносить звук «Ц»
Фото: Кириллица
Любой, кто изучал иностранный язык, знает, как сложно порой бывает освоить некоторые звуки чужой речи. Языки народов мира сильно различаются не только лексикой и грамматикой. Важна и артикуляция — своеобразная постановка речевого аппарата для произнесения тех или иных звуков. Для освоения некоторых фонем не близкородственного языка приходится тренироваться неделями или даже месяцами. Русские испытывают сложности в освоении как гласных, так и согласных иностранных слов. Но бывает и так, что даже звуки родной речи никак не поддаются правильному произнесению.

Не «наши»

Во многих существующих сейчас языках есть уникальные звуки, которые долго не могут освоить представители другой языковой группы. Так, в нидерландском присутствует рокочущий горловой -g-, которого в русском языке просто нет. Нечто похожее можно найти только в украинском — горловой, но более сглаженный и звонкий звук -г-. Во время изучения голландских слов со звуком -g— россиянину приходится серьезно переучивать свой артикуляционный аппарат. Аналогичная ситуация сложилась и с немецким языком. В нем есть несколько специфических гласных — ä, ö, ü, — овладеть которыми русскоговорящему человеку сложно. Звук -ц-, казалось бы, «родной» для русского языка. На самом же деле он больше свойственен койсанским языкам, на которых говорят бушмены на востоке и юге Африки. Речь африканцев наполнена цокающими и щелкающими согласными, которые являются подражанием звукам природы: цоканью копыт, стрекотанию насекомых и пр. Эти согласные называются «кликсами». В их артикуляции участвуют горло и спинка языка. В некоторых наречиях Танзании присутствует до нескольких десятков кликс. В русском же совсем мало звукоподражательных согласных, поскольку этот принцип формирования языка не преобладал в восточнославянской языковой группе. За многие тысячелетия артикуляционный аппарат славян привык произносить раскатистый -р-, глухой -т— и другие звуки родной речи. -Ц— же является заимствованием из арамейского, еврейского и эфиопского языков. Неумение произносить этот «чужеродный» звук могло генетически закрепиться у небольшого процента славян, предки которых так и не смогли освоить заимствованную фонему.

Анатомические причины

Второй причиной сложностей с произнесением звука -ц— является недоразвитие или раскоординированность работы артикуляционного аппарата. У человека может быть слишком короткая уздечка под языком, неправильный прикус и другие дефекты строения, которые мешают нормально произносить некоторые согласные. Со всеми этими проблемами поможет справиться медицина. Сейчас производят несложные хирургические операции по надрезанию уздечки. Неправильный прикус помогает исправить врач-ортодонт, а научиться артикулировать сложные звуки — логопед.
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