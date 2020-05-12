«Проклятие 5 двоек» Ванги начинает сбываться 

Сейчас, когда люди во всем мире встали перед серьезным вызовом — проблемой заражения коронавирусом, которая стала актуальной и реальной во всех частях света и на любом континенте, они, наконец-то (в кои-то веки!), поверили в предсказания болгарской ясновидящей бабы Ванги. А ведь она еще 25 лет назад предсказала, что в «год пяти двоек» (2020-й) на Землю обрушится жуткая болезнь, которая охватит не просто миллионы, а сотни миллионов жителей планеты.

Россиянам об этой напасти еще в конце 2019 года рассказал на Первом канале кум и друг провидицы — журналист Сергей Косторной. Он озвучил некоторые предсказания бабы Ванги, о которых она рассказывала ему еще четверть века назад. Эти пророчества болгарской ясновидящей остались у него еще со времени, когда он плотно общался с прорицательницей. Почему же журналист только в последнее время решился озвучить эти поистине чрезвычайно важные для человечества предсказания?

По его словам, баба Ванга считала, что до поры до времени людям не нужно было знать о поджидающих их болезнях и катаклизмах. И обязала Косторного сообщить о своих пророчествах людям лишь в «год, когда сойдутся пять двоек». То есть в 2020-м, когда «проклятие пяти двоек» нависнет над населением планеты, причем, произойдет это дважды: 22 февраля (22.2.2020) и 22 декабря (22.12.2020). И первая дата уже вполне оправдала свое мрачное предначертание.

Озвучивая предсказания бабы Ванги Сергей Косторной заметил, что она никогда не увлекалась нумерологией. Тем не менее, факт остается фактом: именно в феврале в Китае начали отмечаться массовые инфицирования коронавирусом. А количество заболевших им стало увеличиваться в геометрической прогрессии. Но это были еще только цветочки. Настоящая пандемия началась в начале марта, когда произошел просто взрыв заражений коронавирусом. Так, на графике, изображающем распространение болезни, хорошо видно, что на 10 марта насчитывалось «всего» 130 тысяч подхвативших эту смертельную болезнь.

На сегодняшний же день их количество составило уже более четырех миллионов. А это значит, что эти 4 миллиона заразились коронавирусом всего за два месяца! Получается, что «проклятие пяти двоек» Ванги сбывается один к одному, когда она говорила о сотнях миллионов жителей планеты. Ведь за недельку-другую инфицированных реально может стать и десять миллионов, а через какой-то месяц — сто! Более того, если на начало апреля заболеванию подверглось 666.000 человек, то за месяц их число выросло в 7 (!) раз.

Для сравнения: в начале марта количество стран с инфицированными гражданами составляло (кроме Китая) всего несколько государств. А сегодня число стран, охваченных коронавирусом, — 212! Только вдумайтесь в эти цифры! И простая статистика: еще 9 мая было 4.069.313 зараженных, а сегодня их уже 4.101.992! Чего ждать человечеству — пока неизвестно. По прогнозам ученых-вирусологов, коронавирус «подхватят» более 80% живущих на планете людей. И конца этой пандемии пока не видно.

А между тем, в США число инфицированных уже более чем в 16 раз превысило количество зараженных в Китае и составляет почти полтора миллиона. Там ежедневно от коронавируса умирает более восьми тысяч (!) человек. Причем, на смерти, не связанные с COVID-19, давно уже никто не обращает никакого внимания.

«Иммунная система и вырабатываемый солнцем витамин D повышают иммунитет у человека, и это является основной причиной снижения количества вирусов гриппа и атипичной пневмонии SARS — таких, как Covid-19, когда на северном полушарии устанавливается более теплая погода, — пишет в своей статье ученый-вирусолог Джордж Джайлз, ссылаясь при этом на коллегу Билла Сарди. — Интенсивное летнее ультрафиолетовое излучение уничтожает любой вирус, попавший под освещение. Летом иммунный ответ усиливается выработкой витамина D за счет ультрафиолетового излучения, проникающего в кожу».

Однако обыватели уже ставят это утверждение под сомнение: что-то не очень, дескать, заметно, чтобы в теплых Италии и Испании коронавирус пошел на попятные и «растворился» в солнечном тепле. Наоборот, именно эти страны штамм почему-то выбрал для вольготного существования, и именно там болезнь каждый день собирает свой адский урожай в виде ужасных и страшных тысяч человеческих смертей.

Странно, но никто почему-то не обращает внимания на то, что кроме своих предсказаний баба Ванга говорила еще и о том, что в тяжелые моменты человечество спасет молитва, любовь к ближнему и доброта.