Какой ущерб СССР Сталин «простил» Германии

Бисмарк говорил, что русские всегда приходят за своими деньгами. Так ли это? После Великой Отечественной войны, по подсчетам экономистов, Германия возместила меньше пяти процентов ущерба, нанесенного экономике Советского Союза.

Ущерб

Прямой материальный ущерб СССР, по оценкам Чрезвычайной Государственной Комиссии, составил, в валютном эквиваленте,128 млрд долларов. Общий ущерб — 357 миллиардов долларов. Чтобы представить, сколько это, достаточно сказать, что в 1944 году валовой национальный продукт США (по официальным данным американского министерства торговли) составлял 361,3 миллиарда. Материальный ущерб (по отчетам ЧГК, представленным на Нюрнбергском процессе) составил около 30% национального богатства СССР; на территориях Советского Союза, находившихся в оккупации — около 67%. Народному хозяйству был нанесен ущерб на 679 миллиардов рублей (в госценах 1941 года).

Щедрый Сталин

Принципы и условия выплат репараций Германией и ее союзниками были определены ещё на Ялтинской и Потсдамской конференциях 1945 года. Сохранились стенограммы ялтинских переговоров. По ним видно, что советский лидер проявил невиданную щедрость. Он предложил установить для Германии общую сумму репараций в размере 20 миллиардов долларов, половину этой суммы должен был получить Советский Союз как государство, внесшее самый большой вклад в Победу и больше всех от войны пострадавшее. Черчилль и Рузвельт со сталинским предложением с незначительными оговорками согласились, что неудивительно — 10 миллиардов долларов — это примерная сумма помощи США СССР по программе ленд-лиза. С помощью таких репараций можно было покрыть только 8% прямого ущерба от войны, 2,7% от суммы общего ущерба.

Почему половина?

Почему Сталин в Ялте сказал о «располовинивании» репараций? То, что он взял такое деление «не с потолка» подтверждают и современные подсчеты. Западногерманский экономист Б. Эндрукс и французский экономист А. Клод провели большую работу, сделав оценку расходов бюджетов стран-участниц Второй мировой войны и прямых экономических потерь воюющих стран. По их оценкам, военные бюджетные расходы и прямые экономические ущербы основных воющих стран в период Второй мировой войны составил (в ценах 1938 года) 968,3 миллиардов долларов. В общей сумме военных расходов бюджетов 7 основных участников войны на СССР пришлось 30%. В общей сумме прямого ущерба экономик пяти основных стран-участниц на СССР пришлось 57%. В общей итоговой сумме общих потерь четырех стран на Советский Союз пришлось ровно 50%.

Основные трофеи

В 1990-годы российскими учеными Борисом Кнышевским и Михаилом Семирягой были опубликованы документы Главного трофейного управления. Согласно им, в Советский Союз из Германии было вывезено около 400 тысяч железнодорожных вагонов (из них 72 тысячи вагонов стройматериалов), 2885 заводов, 96 электростанций, 340 тыс. станков, 200 тыс. электромоторов, 1 млн 335 тыс. голов скота, 2,3 млн тонн зерна, миллион тонн картофеля и овощей, по полмиллиона тонн жиров и сахара, 20 млн литров спирта, 16 тонн табака. По данным историка Михаила Семиряги, за один год после марта 1945 года высшие органы власти Советского Союза приняли около тысячи решений, относящихся к демонтажу 4389 предприятий из Германии, Австрии, Венгрии и других европейских стран. Также около тысячи заводов было перевезено в СССР из Маньчжурии и Кореи. Однако все это не идет ни в какое сравнение с количеством уничтоженных заводов за время войны. Количество демонтированных СССР немецких предприятий составило меньше 14% от довоенного числа заводов. По данным Николая Вознесенского, тогдашнего председателя Госплана СССР, поставками трофейного оборудования из Германии было покрыто только 0,6% прямого ущерба СССР.

Советские акционерные общества

Эффективным инструментом проведения репарационных платежей Советскому Союзу были созданные на территории Восточной Германии советские торговые и акционерные общества. Это были совместные предприятия, во главе которых часто были генеральные директора из СССР. Это было выгодно по двум причинам: во-первых САО позволяли своевременно переводить репарационные средства, во-вторых — САО обеспечивали жителей Восточной Германии работой, решая острую проблему занятости. По подсчетам Михаила Семиряги, в 1950 году доля Советских акционерных обществ в промышленном производстве Германской демократической республики составляла в среднем 22%. В некоторых же областях, таких как электроника, химическая промышленность и энергетике эта доля была ещё выше.

Телефоны рейхсканцелярии в СССР

Из Германии в Советский Союз технику, в том числе и сложную, везли вагонами, в СССР были доставлены также круизные лайнеры и вагоны поездов берлинского метро. Из астрономической обсерватории университета Гумбольдта были вывезены телескопы. Конфискованным оборудованием оснащались советские заводы, как, например, Краснодарский компрессорный завод, полностью оснащенный немецким оборудованием. На кемеровском предприятии КОАО «Азот» и сегодня работают трофейные компрессоры 1947 года выпуска фирмы «Шварцкопф». На московской центральной телефонной станции (номера начинались на «222» — станция обслуживала ЦК КПСС ) до 1980-х годов применялось оборудование телефонного узла рейхсканцелярии. Даже спецтехника для прослушки, применявшаяся после войны МГБ и КГБ была немецкого производства.

Золото Трои

Многие исследователи признают, что в сфере искусства самым важным советским трофеем стал так называемый «Клад Приама» или «Золото Трои» (9 тысяч предметов, найденных Генрихом Шлиманом на раскопках Трои). «Троянские сокровища» были скрыты немцами в одной из башен системы ПВО на территории Берлинского зоопарка. Башня чудом не пострадала. Немецкий профессор Вильгельм Унферцагт передал клад Приама вместе с другими произведениями античного искусства советской комендатуре. 12 июля 1945 года вся коллекция прибыла в Москву. Часть экспонатов осталась в столице, а другая была передана в Эрмитаж . Долгое время местонахождение «троянского золота» было неизвестно, но в 1996 году Пушкинский музей устроил выставку этих редких сокровищ. «Клад Приама» Германии не вернули до сих пор. Впрочем, Россия имеет на него не меньшие права, так как Шлиман, женившийся на дочери московского купца, был русским подданным

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