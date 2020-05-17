Чеченцы: тайна происхождения этого народа 

В наше время стало популярно выводить родословные народов из великих цивилизаций древности или напрямую от легендарных библейских патриархов. На различных сайтах, форумах, в легковесной популярной литературе можно встретить версии происхождения чеченцев от ветви индоевропейской семьи, родственной древним ариям и армянам, или от одного из исчезнувших колен Израилевых, а то и от самого Ноя.

Языковое родство

Строгие научные данные требуют ограничить этот разброс прежде всего данными лингвистики. Язык чеченцев принадлежит к нахско-дагестанской группе, которую, вместе с абхазо-адыгской группой, включают в состав кавказской языковой семьи. Впрочем, в последние годы большинство лингвистов сочли, что и нахско-дагестанские языки, и абхазо-адыгские имеют статус отдельных языковых семей.

Таким образом, самыми близкородственными к чеченскому языками оказываются языки ингушей и горских народов Дагестана — это на уровне языковой семьи. Генетические связи нахско-дагестанских языков прослеживаются с абхазо-адыгской и хуррито-урартской языковыми семьями. Последняя — семья вымерших языков, однако её представители в древности создали великие цивилизации на Ближнем Востоке.

Все сближения чеченского с языками индоевропейской семьи — арийской (индоиранской) и армянской групп — носят характер поздних заимствований. То же относится и к языкам картвельской (грузинской) семьи, которую раньше тоже считали группой в составе кавказской семьи.

Итак, среди древних арийцев не было предков чеченцев. То же следует сказать и о пропавших коленах Израиля, так как с семитскими языками чеченский язык также не обнаруживает родственных черт. Тем более, не могли дать начало чеченцам и хазары (если считать их, как некоторые делают, «13-м коленом Израиля»), так как те пришли на Северный Кавказ только в конце I тысячелетия до н.э. Между тем, чеченцы, судя по всему — один из самых древних коренных народов Кавказа. Во всяком случае, жили они там уже за несколько тысяч лет до нашей эры.

«Версию» о прямом происхождении чеченцев от Ноя, чей ковчег после Всемирного потопа причалил к горе Арарат, и от чьего имени якобы пошло самоназвание чеченцев «нохчи», выносим за скобки научного обсуждения.

Версия южного происхождения: от шумеров или от хуррито-урартов

Некоторую информацию для размышления можно почерпнуть в древних исторических легендах и преданиях, хотя они, конечно, должны перепроверяться на основе научных данных.

Средневековое сочинение Леонтия Мровели «История грузинских царей» прямо называет чеченцев (и их ближайших родственников — ингушей) древнейшим народом Кавказа, давшим имя всей стране. Вайнахов (как собирательно называют чеченцев и ингушей) древние грузинские источники звали кавкасианами — якобы по имени их родоначальника Кавкаса, который, вместе с братом Леком (предком лезгин), привёл подчинённые ему роды на Кавказ и заселил эти земли. Здесь мы имеем дело с типичной легендой, имеющей сотни вариантов в различных странах, объясняющей происхождение (а заодно и топонимику) именем родоначальника, неизвестно откуда и почему пришедшего в незапамятные времена.

Сами чеченцы в своих легендах рассказывали про своё происхождение иначе, хотя тоже связывали его с миграцией из отдалённых земель (также расхожий мифологический сюжет почти у всех народов). В средневековых тептарах (вайнахских родословных летописях) указывается, что предки чеченцев некогда вышли из страны Шемаар и по пути прошли, в частности, через Нахчуван. Если в последнем названии видеть Нахичевань, то получается, что предки чеченцев пришли откуда-то с юга, и на пути у них лежало Южное Закавказье.

Некоторые исследователи видят в названии страны Шемаар указание на древних шумеров. Такие предположения трудно проверить потому, что положение шумерского языка в классификации языковых семей не общепризнанно. Его генетические связи не бесспорны. По способу строения грамматических конструкций он обнаруживает черты сходства с кавказскими языками, но точно также ещё со многими языковыми семьями. А лексика не позволяет его сблизить однозначно с какой-либо из ныне существующих семей.

Другие исследователи считают ближайшими родственниками вайнахов народы хуррито-урартской группы. Хурриты в середине II тысячелетия до н.э. создали несколько сильных городов-государств и целых царств в горах к северу от Ассирии — в нынешнем Курдистане. Крупнейшим из них было царство Митанни, игравшее большую роль в международной политике конца II тыс. до н.э. В частности, оно заключало договоры с Египтом, и сам фараон-вероотступник Эхнатон женился на митаннийской принцессе. Урарты создали сильное государство на Армянском нагорье в IX-VI вв. до н.э., долго боровшееся с Ассирией за гегемонию в регионе.

Черты весьма близкого сходства обнаруживаются при сравнении и языков вайнахов с хурритским и урартским, и языческих религиозных верований этих народов.

Автохтонная теория

Однако есть много доводов против того, что предки чеченцев вообще прибыли откуда-то. Многие учёные склонны считать, что основные пути древних миграций вели с Кавказа на Ближний Восток, а не наоборот. В частности, и шумеры, и хурриты, и урарты расселились с севера.

Далее, непонятно, если чеченцы действительно происходят от одного из этих культурных народов, то почему при своём расселении они утратили многие достижения цивилизации, и среди них важнейшее — письменность. И непонятно, что могло побудить их переселяться из цветущих краёв с благоприятным климатом в дикие горы. Все великие переселения народов происходили как раз наоборот: с бесплодных земель на более плодородные.

Название Нахчуван, фигурирующее в чеченских преданиях, указывает, скорее всего, не на историческую Нахичевань (ибо это название армянское и не могло появиться раньше VI века до н.э.), а на некую область, с которой связано самоназвание чеченского народа — нохчи.

Так что, если и есть связь между чеченцами и древними народами Ближнего Востока, то, скорее, обратного свойства. У чеченцев и кого-то из этих народов были много тысяч лет назад общие предки на Кавказе. Какая-то их часть переселилась на Ближний Восток, развилась и дала начало известным цивилизациям. Другая осталась в Кавказских горах, где предки чеченцев, скорее всего, жили по меньшей мере с окончания последнего ледникового периода.