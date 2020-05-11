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Как Россия спасла Таиланд от войны 

Мария Сергеева 1 час назад
Как Россия спасла Таиланд от войны
Фото: Wikipedia
С 1868 по 1910 годы королем Сиама (нынешнего Таиланда) был Чулалонгкорн или Рама V, считающийся одним из самых великих правителей страны. Глава государства проводил свою реформаторскую политику и сопротивлялся колонизационным интересам Запада. О том, как в последнем предприятии ему помогла Российская империя — в материале "Рамблера".
Рама V, оставшийся в истории как Великий Любимый Король, во время своего правления осознал необходимость реформ, в числе которых была отмена рабства и многоженства. В те времена Сиам столкнулся с угрозой экспансии со стороны Британской империи и Французского Индокитая.
Таиланд спас российский император Николай II, с которым Чулалонгкорн был в дружеских отношениях. Французы ждали лишь шанса, когда Сиам останется без охраны главы государства, и такая возможность представилась во время визита Рамы V в Россию. Стоявшие на рейде Бангкока эскадры захватчиков узнали об отсутствии сиамского лидера в стране, после чего решили действовать.
Разведка донесла о грозящей Таиланду опасности, что вынудило Николая II и Раму V пойти на хитрость. В России срочно разыскали пальмы, чтобы сделать совместное фото правителей на их фоне.
Изображение быстро разместили во всех европейских газетах, после чего французы решили, что на самом деле Николай II гостит в Сиаме, а портить отношения с Российской империей было непозволительно. Так, эскадра отступила от Бангкока, не решившись на боевые действия.
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Комментарии 2
Истории , Николай II
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