Как Россия спасла Таиланд от войны 

С 1868 по 1910 годы королем Сиама (нынешнего Таиланда) был Чулалонгкорн или Рама V, считающийся одним из самых великих правителей страны. Глава государства проводил свою реформаторскую политику и сопротивлялся колонизационным интересам Запада. О том, как в последнем предприятии ему помогла Российская империя — в материале "Рамблера".

Рама V, оставшийся в истории как Великий Любимый Король, во время своего правления осознал необходимость реформ, в числе которых была отмена рабства и многоженства. В те времена Сиам столкнулся с угрозой экспансии со стороны Британской империи и Французского Индокитая.

Таиланд спас российский император Николай II , с которым Чулалонгкорн был в дружеских отношениях. Французы ждали лишь шанса, когда Сиам останется без охраны главы государства, и такая возможность представилась во время визита Рамы V в Россию. Стоявшие на рейде Бангкока эскадры захватчиков узнали об отсутствии сиамского лидера в стране, после чего решили действовать.

Разведка донесла о грозящей Таиланду опасности, что вынудило Николая II и Раму V пойти на хитрость. В России срочно разыскали пальмы, чтобы сделать совместное фото правителей на их фоне.

Изображение быстро разместили во всех европейских газетах, после чего французы решили, что на самом деле Николай II гостит в Сиаме, а портить отношения с Российской империей было непозволительно. Так, эскадра отступила от Бангкока, не решившись на боевые действия.