Twitter разрешил своим сотрудникам «вечную» удаленку 

Сотрудники Twitter Inc, работающие удаленно из-за пандемии коронавируса, смогут придерживаться этого режима постоянно, сообщила компания.

"Последние несколько месяцев показали, что мы можем работать таким образом. Если наши сотрудники находятся в ситуации, которая позволяет им работать из дома, и они хотят продолжать это на бесконечной основе, мы поможем этому осуществиться", — говорится в заявлении.

Компания также отметила, что ее офисы откроются не раньше сентября.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.