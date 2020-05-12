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Twitter разрешил своим сотрудникам «вечную» удаленку 

РИА Новости и ещё 9 4 часа назад
Twitter разрешил своим сотрудникам «вечную» удаленку
Фото: Логотип социальной сети Twitter
Сотрудники Twitter Inc, работающие удаленно из-за пандемии коронавируса, смогут придерживаться этого режима постоянно, сообщила компания.
"Последние несколько месяцев показали, что мы можем работать таким образом. Если наши сотрудники находятся в ситуации, которая позволяет им работать из дома, и они хотят продолжать это на бесконечной основе, мы поможем этому осуществиться", — говорится в заявлении.
Компания также отметила, что ее офисы откроются не раньше сентября.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Истории , ВОЗ
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