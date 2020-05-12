При любой пандемии важно понимать, что творится сейчас в разных государствах и как они справляются с эпидемией. Самую достоверную информацию можно получить из уст реальных местных жителей.

Так, россиянка Яна из Петербурга много лет живет с семьей в Лондоне, и несколько недель назад уже переболела коронавирусом.

"Нас заболевших в семье 5 человек, ещё 3 из близкого окружения, несколько родителей из школы, наш тьютор и далее по списку. Мы все слегли с одними и теми же симптомами, кому-то было хуже, кто-то просто потерял обоняние…", — рассказывала она.

Сейчас ее состояние не вызывает никаких опасений и девушка делится в Сети информацией о том, что сейчас на самом деле происходит в Великобритании, которая занимает четвертое место по количеству заражений в мире. При этом именно в один из самых высоких процентов смертности.

"Я вчера упала в бездну страданий, переживаний, страхов, жалости к себе. В этот коктейль вошли все возможные и невозможные надуманные ужасы из моей головы", — рассказывает Яна, пережившая уже много недель самоизоляции и успевшая справиться с самим вирусом.

Сейчас, по словам девушки, есть мало стабильных данных, и все слишком быстро меняется.

Однако, на днях премьер-министр Британии Борис Джонсон снова обратился к народу снова с противоречивой информацией. ⠀ "Со среды (13.05 — прим. ред.) на работу смогут выйти те, кто не может работать дома. По-моему, то же самое нам говорили два месяца назад. ⠀ ⠀ Далее, не рекомендуется пользоваться общественным транспортом, поэтому на работу вы должны ехать на машине. Если машины нет, то на велосипеде. Если нет велосипеда, то бегом или пешком. Можно ещё вплавь, тем более, теперь у нас неограниченное количество выходов на улицу для спортивных тренировок", — иронизирует девушка

При этом по словам Яны, теперь британцам можно передвигаться куда угодно на машине, поэтому возможно им удастся отдохнуть летом в пределах своей страны.

⠀ "Могут открыть какие-то (не уточняется) магазины с 1 июня и возможно (это тоже не уточняется) начнут пускать детей в школы. Начнут с 1 и 6 классов… ⠀ Ну и наконец, можно встречаться с друзьями в количестве одного человека, на дистанции в два метра в парке. Салоны красоты, рестораны, кафе и все прочее, ненужное откроется в июле…", — объясняет девушка.

Причем в своем обращении Джонсон не уточнял, что эти правила вступят в силу только с 13 мая и на следующий день после его обращения к народу, многие пошли на работу пешком и "выяснили, что путь был в никуда". ⠀