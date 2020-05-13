«Человек из-под одеяла»: как схватили генерала Власова

75 лет назад советские военные захватили в Чехословакии генерала-предателя Андрея Власова, который в плену согласился сотрудничать с нацистской Германией. По одной из версий, его обнаружили на полу джипа, завернутым в ковер. Если верить другой легенде, Власов прятался в багажнике под грудой одеял.

Чем прославился генерал Власов до плена

13 мая 1945 года в отделе советской контрразведки СМЕРШ состоялся обыск Андрея Власова, захваченного накануне военнослужащими 25-го танкового корпуса 13-й армии 1-го Украинского фронта недалеко от Пльзеня. Согласно протоколу обыска, у знаменитого генерала-изменника изъяли текст открытого письма солдат и офицеров Русской освободительной армии (РОА) к правительствам США и Великобритании о предоставлении им политического убежища, а также расчетную книжку командного состава Красной армии, удостоверение личности генерала РККА и партийный билет члена ВКП (б). Все эти документы Власову удалось сохранить в немецком плену и на службе у Третьего рейха.

Кроме того, при аресте у него нашли свыше 30 тыс. германских имперских марок, датские кроны, золотой нательный крест и золотое обручальное кольцо — напоминание о венчании с Хейди Биленберг. Опись обнаруженных у Власова вещей со ссылкой на протокол СМЕРШ приводится в книге писателя Николая Коняева «Анатомия предательства», создавшего две книги о самом известном советском коллаборационисте.

В декабре 1941 года 20-я армия под командованием генерала Власова помогла отстоять Москву.

«Известия» и «Правда» печатали его имя среди наиболее успешных командиров РККА, проявивших себя при отражении немецкого наступления. В частности, 20-я армия выбила силы вермахта из Солнечногорска и Волоколамска. Изображение Власова можно увидеть в американском варианте советского документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой», удостоенного премии «Оскар». Георгий Жуков так характеризовал этого военачальника:

«Лично генерал-лейтенант Власов в оперативном отношении подготовлен хорошо, организационные навыки имеет. С управлением войсками справляется вполне».

Именно Власов остановил 4-ю танковую армию Вальтера Моделя у деревни Красная Поляна, когда до Кремля оставалось 27 км по прямой. В разных источниках можно встретить информацию о том, что после успехов зимы 1941-го генерала называли в войсках «спасителем Москвы». И он якобы стал любимым полководцем Иосифа Сталина.

Нетрудно представить, какое разочарование испытали в Ставке Верховного главнокомандования, узнав о переходе Власова на сторону нацистской Германии. Самому знаменитому предательству Великой Отечественной войны предшествовали следующие события. 8 марта 1942-го Власова назначили заместителем командующего войсками Волховского фронта, а 20 апреля — еще и командующим 2-й ударной армией. Под его руководством войска пытались вырваться из окружения, но не имели успеха. После уничтожения значительной части армии сам Власов отказался эвакуироваться на присланном за ним самолете. Он переоделся в гражданскую одежду и выдавал себя за учителя, однако по наводке местных жителей попался немцам и был опознан по фотографии в газете. За помощь в поимке генерала деревенский староста получил от нацистов две бутылки водки и десять пачек махорки.

На роль предводителя коллаборантов немцы хотели Карбышева

Пребывая в лагере для военнопленных, Власов согласился сотрудничать с противником. Известны его встречи с Генрихом Гиммлером . Существует версия, что изначально немцы хотели поставить во главе набранного из советских граждан коллаборационистского формирования генерала Дмитрия Карбышева. Однако тот отказался и позднее принял мученическую смерть. А имя Власова оказалось неразрывно связано в истории с РОА и провозглашенной 14 ноября 1944 года политической организацией КОНР — Комитетом освобождения народов России. Идеологическую основу политсилы Власова составили традиции Российской империи, идеи февралистов, а также некоторые элементы несталинского коммунизма. Своей целью КОНР ставил прекращение войны и заключение почетного мира с Германией, затем — «создание новой свободной народной государственности без большевиков и эксплуататоров».

РОА была сформированы в основном из пленных красноармейцев. Они оставались советскими гражданами, недовольными конкретно Сталиным. В целом же большинство власовцев продолжало отождествлять себя с Советским Союзом. В идеологическом плане солдаты и офицеры РОА серьезно расходились с другим крылом этнических русских сил на стороне Третьего рейха — частью белогвардейской эмиграции.

В начале мая 1944 года 1-я дивизия КОНР под командованием власовского генерала Владимира Буняченко повернула оружие против немцев, поддержала Пражское восстание и приняла участие в освобождении столицы Чехословакии.

После взятия города войсками 1-го Украинского фронта во главе с маршалом Иваном Коневым десятки оставшихся в госпиталях или укрывшихся в жилых кварталах власовцев были бессудно казнены. Другие отошли в западном направлении, стремясь достичь оккупированных американцами территорий и избежать принудительной выдачи в СССР. Однако союзники, как показало время, охотно передавали коллаборационистов Красной армии согласно договоренностям Ялтинской конференции.

Спасти Власова хотел испанский диктатор Франсиско Франко , отправивший за генералом самолет. Однако командующий отказался покидать своих людей. На его след советским военным указал офицер РОА и, можно сказать, дважды предатель Петр Кучинский. Существует несколько версий поимки самого высокопоставленного советского коллаборациониста.

Доподлинно известно, что 12 мая после полудня небольшая колонна автомобилей Власова и его ближайшего окружения покинула один из замков, где останавливалась на ночевку, и направилась вглубь американской зоны в надежде на почетную сдачу. Генерал намеревался добиться для своих подчиненных политического убежища. Недалеко от Пльзеня их настигли советские разведчики. Захват Власова осуществил командир батальона автоматчиков 162-й танковой бригады капитан Михаил Якушев , награжденный за это орденом Суворова II степени. В наше время его рассказ записал историк Павел Аптекарь . Версия Якушева приводится в книге писателя Коняева. По словам офицера, именно он сагитировал Кучинского перейти на сторону СССР и раскрыть необходимую информацию о местонахождении Власова.

«Мы с Кучинским заметили небольшую колонну легковых машин, двигавшихся на запад в сопровождении двух американских «Виллисов». Кучинский сказал, что это штаб дивизии. Обогнать колонну мы смогли лишь минут через сорок: у власовцев машины были помощнее наших. Развернули поперек дороги и вынудили остановиться. Из одной машины вылез печально известный генерал Буняченко, командир 1-й дивизии власовцев. Увидев Кучинского, обложил его матом и сказал: «Подлец, уже переметнулся!» Кучинский подсказал мне, что вместе со штабом 1-й дивизии часто ездит сам генерал Власов. Я несколько раз прошелся вдоль колонны, агитируя водителей ехать сдаваться Красной армии. Один из них посоветовал обратить внимание на громадную черную «Шкоду». Подойдя к ней, я увидел в салоне, не считая водителя, одну женщину и двух мужчин. Про женщину я позднее узнал, что она была «фронтовой женой» генерала Власова», — утверждал Якушев.

Один из пассажиров оказался начальником контрразведки 1-й дивизии КОНР, другой — личным переводчиком Власова.

Якушев открыл заднюю дверь и вывел его из машины, планируя осмотреть салон.

Версии о захвате Власова: его нашли под одеялами или в ковре

«В этот момент из-под груды одеял высунулся человек в очках, без погон. На вопрос, кто он такой, ответил: «Генерал Власов». От неожиданности я обратился к нему «товарищ генерал», хотя какой он товарищ. Власов тоже явно оторопел. Однако вскоре пришел в себя, вылез из автомобиля и, игнорируя меня, направился к американцам — просить их связаться по рации со штабом армии», — делился воспоминаниями капитан РККА.

Ему удалось усадить Власова в «Шкоду» и отдать приказ водителю разворачиваться и гнать. Когда на берегу озера машина сбавила скорость, генерал попытался выпрыгнуть на ходу, однако Якушев схватил его за воротник и, приставив пистолет к виску, сказал:

«Еще одно движение, и я вас застрелю».

Некоторые детали из рассказа Якушева подвергаются исследователями сомнениям. Коняев, сопоставляя известные факты, приходит к выводу, что операция по задержанию Власова была спланирована советскими и американскими спецслужбами, а капитан Якушев мог и не знать, что лишь выполняет отведенную ему роль.

Военный историк Александр Колесник в своей книге «Грехопадение? Генерал Власов и его окружение», вышедшей в 1991 году, излагал дополнительные факты пленения председателя КОНР на основе шифровки члена Военного совета 1-го Украинского фронта генерал-лейтенанта Константина Крайнюкова , адресованной Сталину.

«Якушев буквально выволок Власова и на глазах у всех потащил его в машину. Со стороны охраны и личного состава колонны не было сделано ни малейшего сопротивления или желания остановить советского офицера. Сразу после этого колонна во главе с Буняченко продолжила движение на запад. Более того, в расположение советских войск Якушев вез Власова в сопровождении только водителя-власовца, который плохо ориентировался в лесу и не раз проезжал мимо двигавшихся власовских подразделений. По ходу движения Власов осмотрелся и, выскочив из машины, попытался бежать, но догнавший его на автомобиле офицер вновь водворил его», — отмечал Колесник.

У биографов Власова есть и другая версия, согласно которой никакого бегства на машине от американцев не было.

После обнаружения генерала Якушев якобы приказал своим помощникам спеленать изменника в ковер и бросить на пол машины. Для пущей надежности сверху сел сам капитан. Через час Якушев передал Власова командиру 25-го танкового корпуса Евгению Фоминых. В различных источниках можно встретить распространенную версию о том, что это не Якушев приказал завернуть Власова в ковер, а в таком положении нашли генерала красноармейцы. Впрочем, история с ковром все же представляется байкой, учитывая высокий рост Власова и пространство для ног перед задним сиденьем в джипе.

Немецкий военный историк Иоахим Гоффманн в своей книге «История власовской армии» описывал выдачу Власова так: «12 мая 1945 генерал должен был появиться для переговоров в штабе армии. Около двух часов дня колонна покинула Шлиссельбург. Впереди ехал американский джип, за ним следовали две машины штаба дивизии, в первой был генерал Буняченко, потом две машины штаба Власова, Власов в передней. Колонна замыкалась одним или двумя американскими броневиками.

У речки Копривницы колонну обогнала машина, в которой сидели капитан РОА Кучинский и советский капитан Якушев.

Нужно предполагать, что Кучинский стал изменником, чтобы спасти свою жизнь… Эта машина остановилась поперек дороги. Из нее вышли советские солдаты с автоматами. Якушев и Буняченко обменялись несколькими словами. Буняченко утверждал, что он считает себя пленным американцев и ссылался на американский эскорт. Упомянутые при этом американские солдаты не вмешивались. Они рассматривали происходящее как чисто русское внутреннее дело. Якушев с револьвером в руках принудил Власова пересесть в его машину. Принимая во внимание непроницаемое поведение американцев и их полковника Мартина, можно предположить, что все это было заранее согласованной игрой».

В 20:45 генерал Власов подписал свой последний приказ: «Я нахожусь при командире 25-го танкового корпуса генерале Фоминых. Всем моим солдатам и офицерам, которые верят в меня, приказываю немедленно переходить на сторону Красной армии. Всем гарантируется жизнь и возвращение на Родину без репрессий».

Затем Власова показали маршалу Коневу и отправили в Москву. Больше о нем не было ничего известно до 2 августа 1946 года, когда «Известия» сообщили о казни генерала и 11 других лиц по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.