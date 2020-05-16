Как в СССР хотели уничтожить воров в законе 

Каста воров в законе сформировалась еще в первое десятилетие правления советской власти. До войны это сообщество не мешало правительству, но расколы между преступниками привели к тому, что их нужно было устранить. "Рамблер" рассказывает, как в СССР "ломали" и уничтожали воров в законе.

Во время ВОВ некоторые преступники ушли защищать родину, за что их не приняли обратно. Согласно воровскому кодексу, такие люди должны быть "раскоронованы" и "опущены" из-за того, что решились сотрудничать с государством. Тогда же в воровском мире начался период, который многие знают как "сучьи войны". Они называются так, потому что в те времена свои били своих.

Власти способствовали тому, чтобы воры в законе уничтожали друг друга. Они стравливали воюющие банды, и так могли не пачкать руки. Вся работа была сделана за них.

В 50-х годах власти решили до конца расколоть воровской мир. В 1955 году тюрьма "Белый лебедь" начала принимать только воров в законе и криминальных авторитетов. По слухам, ее переквалифицировали как раз для того, чтобы там "ломать" преступников. Внутри этой тюрьмы постоянно происходили восстания и бунты, но их жестко подавляли. Самых именитых преступников запирали в одиночные камеры и устраивали допросы.

До сих пор неизвестно, что происходило в "Белом лебеде" во времена СССР, но там было раскороновано много воров в законе и криминальных авторитетов. Многие самостоятельно отказывались от титула и шли сотрудничать с надзирателями.

Несмотря на то, что тюрьма "Белый лебедь" была довольно успешна в подавлении воров и авторитетов, до конца искоренить это сообщество в СССР не получилось.