Каким был самый смертоносный в истории циклон 

Самым смертоносным тропическим циклоном, а также одним из самых разрушительных стихийных бедствий в современной истории признан циклон Бхола, поразивший территории Восточного Пакистана (ныне Бангладеш) и индийской Западной Бенгалии 12 ноября 1970 года. "Рамблер" рассказывает, чем обернулось буйство стихии.

Восьмого ноября произошло формирование циклона над центральной частью Бенгальского залива, после чего он начал смещаться на север. Своего пика стихия достигла вечером 12 ноября, обрушившись на Восточный Пакистан. Максимальная скорость ветра достигала 205 км/ч.

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Штормовой прилив стал причиной разрушения целых деревень, а также сельского хозяйства всего региона. Ущерб пострадавших областей оценивался в $86,4 млн, а жертвами стихийного бедствия стали, по разным подсчетам, от 300 000 до 500 000 человек.

Отметим, что циклон Бхола не является самым мощным циклоном. В 1991 году в том же регионе возник циклон Бангладеш, во время буйства которого скорость ветра достигала 250 км/ч (предельный показатель урагана 4-й категории).

Циклон Бхола серьезно повлиял на политическую ситуацию: пакистанское правительство обвинили в неспособности ликвидировать последствия стихийного бедствия, после чего на первых в истории страны парламентских выборах одержала сокрушительную победу оппозиционная партия. В итоге конфликт во властных структурах перерос в войну за независимость, результатом которой стало образование государства Бангладеш.