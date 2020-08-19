Как называется Россия на разных языках мира 

Название нашей страны зачастую сводится к более-менее единым формам произношения "Russia", "Rusia", "Pacia". В современном мире для облегчения наименования используются общепринятые нормы международного языка. Однако некоторые государства используют собственные обозначения для именования того или иного объекта. То же касается и стран. "Рамблер" приводит именования России на разных языках.

Как все уже знают, название нашей страны происходит от слова "Русь", которое благодаря византийскому влиянию превратилось сначала в "Росию", а затем уже в "Россию".

Своей оригинальностью в вопросе именования славятся венгры: у них наша страна называется "Оросорсаг" (Oroszország). Происхождение: орос — русский, орсаг — страна.

У финнов и эстонцев встречаются следующие названия: "Веняйя" (Venäjä) и "Венемаа" (Venemaa). Такие формы образовались от имени славянского племени — венедов, проживавших на берегах Балтики. После производные от данного названия распространились и на всех славян, с которыми контактировали скандинавы.

По той же причине латыши называют Россию "Криевия" (Krievija). Дело в том, что в древности предки нынешнего населения Латвии граничили с восточнославянским племенем кривичей.

В азиатских странах встречаются самые разнообразные формы наименования, связанные с иероглифами. В Китае принято называть нашу страну "Элосы" (俄罗斯 Èluósī) или «Эго» (俄国 Éguó). В последнем варианте иероглифы означают "внезапная страна". Что же касается происхождения такого названия, то средневековый Китай получал информацию от степняков. У монголов русский именовался "урус" (на современном монгольском Россия — "Орос").

Информационная цепочка идет дальше и приводит нас к вьетнамцам, которые называют Россию "Нга". Образованию такого наименования поспособствовал Китай, поскольку иероглифы Элосы на вьетнамском языке читаются как "Нга ла ты" (Nga La Tư). Позже государство отказалось от использования иероглифов, поэтому осталась только латинская форма.