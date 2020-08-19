Какие эксперименты ставили над собой ученые

Что только не делали ученые, чтобы доказать достоверность своих теорий. Некоторые из них даже серьезно заболевали или умирали мучительной смертью. «Рамблер» расскажет об ученых, которые были готовы рискнуть собственной жизнью, чтобы совершить открытия.

Желтая лихорадка

Врач Джесс Ласеар работал в больнице, где лежали пациенты с желтой лихорадкой. Его коллегам нужно было определить возбудителя этой болезни, и в качестве подозреваемых переносчиков оказались тропические комары. Ласеар позволил укусить себя насекомому. Через пять дней ученый заболел, а позже скончался от мучительной болезни.

Тиф

Российскому врачу Григорию Минху удалось доказать, что кровь больных тифом заразна. 25 апреля 1874 года сделал надрез на запястье своей руки стеклом пробирки, где находилась зараженная кровь. Через несколько дней у ученого случился первый приступ. Дальнейшее развитие болезни доказало его правоту. К счастью, ученому все же удалось выздороветь.

Катетеризация сердца

В 1920-х годах врач Вернер Форсман ввел себе через локтевую вену зонд, который достиг правого предсердия. Врачи опасались, что сердце может остановиться, если к нему прикоснется инородное тело. В первый раз ученому так и не удалось добраться до сердца, поскольку его остановил коллега. Второй эксперимент Форсман проводил в одиночку, и ему, наконец, удалось достичь сердца. За этот метод Вернер получил Нобелевскую премию.

Гастрит

Австралийский врач Барри Маршал вместе с коллегами предположил, что язва желудка и гастрит вызываются бактериями, а не стрессом и нездоровым образом жизни. Чтобы это доказать, ученый выпил культуру бактерий Helicobacter pylori. Он заболел гастритом и вылечился. Барри также обнаружил, что язва вызывает стресс, а не наоборот.