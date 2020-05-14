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Ядерные испытания СССР и США привели к дождям над Великобританией 

Популярная механика и ещё 2 4 часа назад
Ядерные испытания СССР и США привели к дождям
Фото: History.com
Подписанный в августе 1963 года Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой поставил точку в проведении атомных взрывов, которые в том числе влияли и на погоду на планете. К такому выводу пришли специалисты Редингского университета.
Британские ученые обратились к данным, собранным метеорологическим и радиологическим станциями в середине прошлого века, изучив информацию в районе Лондона и Шетландских островов. Из массива сведений были выбраны дни, в которые фиксировалось повышение уровня радионуклидов в атмосфере, что свидетельствовало о прохождении над Великобританий облаков с радиоактивным загрязнением от испытаний ядерного оружия США и СССР.
Детальное изучение данных показало, что распад радиоактивных изотопов и повышенная ионизация воздуха в условиях загрязненной атмосферы Лондона никак не влияет на вероятность дождя — воздух над мегаполисом настолько грязный, что даже дополнительное воздействие не оказывает на него никакого существенного влияния.
На Шетландских островах, где нет никакого антропогенного загрязнения, ситуация была обратной. Радиоактивные вещества делали облака более густыми, а количество выпадающих осадков вырастало на 24% по сравнению с днями, когда в атмосфере не было радиоактивных изотопов. Таким образом учёные утвердились во мнении, что ядерные взрывы увеличивают электропроводность воздуха и количество ионов в атмосфере, приводя к выпадению осадков.
Результаты работы, опубликованной в журнале Physical Review Letters, как считают авторы исследования, могут быть использованы для борьбы с засухой в отдельных регионах Земли. Вместо ядерных взрывов ученые намерены проверить эффективность генераторов коронных разрядов, установленных на самолётах, в провоцировании осадков.
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