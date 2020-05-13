Сколько в мире мавзолеев 

До сих пор не утихают споры, касающиеся вопроса перезахоронения тела Ленина. Согласно опросу ВЦИОМ от 2017 года, 63% россиян считают существование мавзолея на Красной площади пережитком прошлого. Впрочем, во всем мире достаточно погребальных сооружений, которые используются в разных целях. "Рамблер" публикует информацию о самых известных мавзолеях мира.

На планете находится около 125 мавзолеев, большинство из которых используется только как усыпальницы. В основном традиция бальзамирования тела актуальна для азиатских стран, однако и в других государствах существуют мемориалы с останками усопших деятелей, внесших значительный вклад в историю.

Мавзолей Хо Ши Мина

Договоренность о бальзамировании тела главы компартии Вьетнама Хо Ши Мина была достигнута еще при его жизни. Примечательно, что из-за войны тело вождя прятали в течение шести лет. И только в августе 1975 года останки Хо Ши Мина поместили в построенный российскими специалистами мавзолей на ханойской площади Бадинь.

Gregor Dodson

Погребальное сооружение в форме лотоса высотой 21 метр доступно для свободного посещения.

Кымсусанский мемориальный дворец Солнца

Пхеньянский мавзолей действует с 1976 года. Изначально он был резиденцией первого президента КНДР Ким Ир Сена, но после его смерти тело, забальзамированное российскими специалистами, поместили в переоборудованный дворец-мавзолей. В 2011 году в погребальное сооружение положили умершего Ким Чен Ира , сына и преемника Ким Ир Сена.

Mark Scott Johnson

Мавзолей доступен для посещения, однако желающим необходимо пройти тщательную проверку на входе.

Мавзолей Гранта

В Нью-Йоркском парке Риверсайд с 1897 года располагается мавзолей с телами 18-го президента США Улисса Гранта, портрет которого изображен на 50-долларовой купюре, а также его супруги.

Daniel Schwen

Каждый день в музее проводятся бесплатные экскурсии.

Могила Аскии Мохаммеда I

В конце XV века в малийском Гао воздвигли мавзолей императора средневекового африканского государства Сонгай. Погребальное сооружение Аскии Мохаммеда I представляет собой 17-метровую пирамиду, "украшенную" деревянными шипами. Мавзолей включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Wikipedia

Помимо выполнения функции музея сооружение используется в качестве минарета (башни с оборудованными на ней динамиками для призыва верующих на молитву).

Мавзолей Че Гевары

В кубинском городе Санта-Клара с 1988 года находится мемориальный комплекс с семиметровой статуей Че Гевары из бронзы. Примечательно, что боливийскую могилу команданте обнаружили только в 1997 году, после чего останки латиноамериканского революционера перевезли на Кубу и перезахоронили его под статуей.

BluesyPete

В настоящее время в музей команданте может попасть любой желающий.

Тадж-Махал

Индийский Тадж-Махал возведен в 1653 году султаном Империи Великих Монголов Шах Джаханом для его жены Арджуманд Бану, погибшей при рождении четырнадцатого ребенка. Объект архитектурного искусства строился почти 20 лет. Внутри находятся останки Шах Джахана и его жены.

Yann Forget / Wikimedia Commons

Сейчас самая популярная достопримечательность Индии используется в качестве музейного комплекса и мечети.