Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сколько в мире мавзолеев 

Мария Сергеева 2 часа назад
Сколько в мире мавзолеев
Фото: Nick Piggott
До сих пор не утихают споры, касающиеся вопроса перезахоронения тела Ленина. Согласно опросу ВЦИОМ от 2017 года, 63% россиян считают существование мавзолея на Красной площади пережитком прошлого. Впрочем, во всем мире достаточно погребальных сооружений, которые используются в разных целях. "Рамблер" публикует информацию о самых известных мавзолеях мира.
На планете находится около 125 мавзолеев, большинство из которых используется только как усыпальницы. В основном традиция бальзамирования тела актуальна для азиатских стран, однако и в других государствах существуют мемориалы с останками усопших деятелей, внесших значительный вклад в историю.

Мавзолей Хо Ши Мина

Договоренность о бальзамировании тела главы компартии Вьетнама Хо Ши Мина была достигнута еще при его жизни. Примечательно, что из-за войны тело вождя прятали в течение шести лет. И только в августе 1975 года останки Хо Ши Мина поместили в построенный российскими специалистами мавзолей на ханойской площади Бадинь.
Gregor Dodson
Погребальное сооружение в форме лотоса высотой 21 метр доступно для свободного посещения.

Кымсусанский мемориальный дворец Солнца

Пхеньянский мавзолей действует с 1976 года. Изначально он был резиденцией первого президента КНДР Ким Ир Сена, но после его смерти тело, забальзамированное российскими специалистами, поместили в переоборудованный дворец-мавзолей. В 2011 году в погребальное сооружение положили умершего Ким Чен Ира, сына и преемника Ким Ир Сена.
Mark Scott Johnson
Мавзолей доступен для посещения, однако желающим необходимо пройти тщательную проверку на входе.

Мавзолей Гранта

В Нью-Йоркском парке Риверсайд с 1897 года располагается мавзолей с телами 18-го президента США Улисса Гранта, портрет которого изображен на 50-долларовой купюре, а также его супруги.
Daniel Schwen
Каждый день в музее проводятся бесплатные экскурсии.

Могила Аскии Мохаммеда I

В конце XV века в малийском Гао воздвигли мавзолей императора средневекового африканского государства Сонгай. Погребальное сооружение Аскии Мохаммеда I представляет собой 17-метровую пирамиду, "украшенную" деревянными шипами. Мавзолей включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Wikipedia
Помимо выполнения функции музея сооружение используется в качестве минарета (башни с оборудованными на ней динамиками для призыва верующих на молитву).

Мавзолей Че Гевары

В кубинском городе Санта-Клара с 1988 года находится мемориальный комплекс с семиметровой статуей Че Гевары из бронзы. Примечательно, что боливийскую могилу команданте обнаружили только в 1997 году, после чего останки латиноамериканского революционера перевезли на Кубу и перезахоронили его под статуей.
BluesyPete
В настоящее время в музей команданте может попасть любой желающий.

Тадж-Махал

Индийский Тадж-Махал возведен в 1653 году султаном Империи Великих Монголов Шах Джаханом для его жены Арджуманд Бану, погибшей при рождении четырнадцатого ребенка. Объект архитектурного искусства строился почти 20 лет. Внутри находятся останки Шах Джахана и его жены.
Yann Forget / Wikimedia Commons
Сейчас самая популярная достопримечательность Индии используется в качестве музейного комплекса и мечети.
Видео дня. Уникальные фотографии, на которых есть мистика
Комментарии 2
Истории , Чен Ким , ЮНЕСКО , ВЦИОМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы последствия отказа Швеции от карантина
Названы последствия отказа Швеции от карантина 5
Какие эксперименты ставили над собой ученые
Какие эксперименты ставили над собой ученые
Как называется Россия на разных языках мира
Как называется Россия на разных языках мира 7
Роман Архипов заразился коронавирусом
Роман Архипов заразился коронавирусом 8
Видео
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
Почему добровольно ушла из жизни советская поэтесса
10:34
Почему добровольно ушла из жизни советская поэтесса
Люди
Самые умные люди в истории мира
10:30
Самые умные люди в истории мира
Люди Истории
Затерянный «город гигантов» поставил ученых в тупик
12:03
Затерянный «город гигантов» поставил ученых в тупик
Истории
Любвеобильный петух заменил куриц тапкой
00:38
Любвеобильный петух заменил куриц тапкой
Безумный мир
Как на самом деле выглядели исторические личности
10:24
Как на самом деле выглядели исторические личности
Истории Люди
Уникальные фотографии, на которых есть мистика
11:48
Уникальные фотографии, на которых есть мистика
Истории
Нервный морской лев выгнал фотомодель с пляжа
02:07
Нервный морской лев выгнал фотомодель с пляжа
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение