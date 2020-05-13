5 загадочных историй исчезновения людей 

Одно из самых тяжелых испытаний для человека — смерть близкого. Однако родственники героев нашего сегодняшнего материала столкнулись с гораздо более страшной трагедией — их родные пропали без вести, оставив близких в полнейшем неведении относительно их судьбы.

Ушла гулять с подругой и не вернулась, пропала из гостиничного номера, исчез по дороге в художественную школу — эти жуткие формулировки стали последними воспоминаниями для тех, чьи родные бесследно исчезли, не оставив никаких следов, улик и тени надежды на то, что они когда-нибудь вернутся домой.

Долгие месяцы и даже годы поисков, привлечение сил полиции и волонтеров, отчаянное желание узнать хоть что-то о судьбе своих родных — эти дела о пропавших не сдвинулись с мертвой точки, несмотря на колоссальные усилия всех участников расследования. Однако в сердцах тех, кто ждет их дома, все еще жива надежда на встречу.

Николь Морен

8-летняя Николь Луиза Морен 30 июля 1985 года находилась в своем доме в Торонто вместе с матерью. Семья жила в престижном районе города Этобико, а их многоквартирный жилой комплекс с бассейном, тренажерным залом, игровыми комнатами и охраняемой территорией считался абсолютно безопасным.

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Утром Николь сообщила маме, что хочет пойти к бассейну вместе со своей приятельницей, также проживающей в этом доме, и женщина согласилась — родители девочки часто отпускали ее гулять на территории здания, будучи уверенными в том, что там не случится ничего плохого.

Перед выходом Николь из квартиры в домофон позвонила ее подруга Морен и сообщила, что ждет в холле дома — путь до вестибюля составлял около трех минут, включая дорогу до лифта и спуск вниз. Примерно в 11 часов утра девочка вышла из квартиры и больше никогда не вернулась.

Вечером того же дня в квартире матери Николь уже были полицейские — детективы пытались восстановить цепочку событий, однако девочка словно испарилась. Морен так и не встретилась с подругой, и никто из соседей не видел, заходила ли девочка в лифт.

События того дня привели родителей Николь в состояние отчаяния — мать девочки самостоятельно опрашивала соседей, а отец посвятил всю свою жизнь поиску дочери. Ар Морен бросил работу и основал оперативный штаб, использовал услуги частных детективов, назначал награды за информацию о местонахождении Николь, развешивал плакаты по городу и за его пределами, однако расследование не продвинулось ни на дюйм. В 2007 году мать девочки Жанетт Морен умерла от сердечного приступа, не выдержав неизвестности и депрессивного состояния, развившегося после исчезновения дочери. Это событие ранило бывшего супруга Жанетт, но он нашел в себе силы продолжить дело своей жизни.

Полицией были выдвинуты несколько официальных версий, в том числе и самостоятельный побег девочки из дома — в ее комнате нашли дневник, в котором была обнаружена странная запись, сделанная рукой Николь:

«Я должна исчезнуть».

Однако наиболее правдоподобными были версии о похищении девочки — детективы полагали, что среди возможных мотивов был сексуальный и религиозный. Некоторые свидетели утверждали, что в день исчезновения видели в здании неизвестную женщину. На основании их описаний был составлен фоторобот, но личность незнакомки так и не удалось установить.

История исчезновения девочки легла в основу многих книг и научных работ, а добровольцы и отец Николь продолжают искать ее и по сей день.

Мэдлин Бэт Макканн

История исчезновения 3-летней Мэдлин Бэт Макканн является одним из самых громких нераскрытых дел о похищениях во всем мире. Мэдлин пропала из гостиничного номера в Португалии 3 мая 2007 года, когда ее родители отлучились в ресторан, находящийся в пятидесяти метрах от отеля, и до сих пор о ее местоположении ничего не известно. Сразу после получении сигнала о похищении, полиция Португалии приступила к поискам девочки. Детективы смогли восстановить цепочку событий, предшествующую пропаже.

Родители Мэдлин отправились ужинать примерно в 20:30 вечера, но регулярно возвращались в апартаменты, чтобы проверить детей (вместе с Мэдлин в отеле находились также ее сестра Амели и брат Шон). Во время второго осмотра, который состоялся в 22:00, девочки уже не было в номере, и после этого след дочери Макканнов теряется навсегда.

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Полиции удалось найти несколько свидетелей преступления, которые давали разные показания, что привело к путанице. Одни утверждали, что видели мужчину с ребенком на руках около 21:15, что вызвало подозрение у детективов относительно причастности родителей Мэдлин к ее пропаже. Однако гости ресторана позже подтвердили, что в это время Макканны находились в компании друзей.

Другие очевидцы рассказали о том, что видели предполагаемого преступника в 22:00 недалеко от апартаментов потерпевших. Мужчина, не похожий на простого туриста, нес на руках девочку, нервно озираясь вокруг. Позже выяснилось, что похожего человека видели и ранее, когда он парковал белый фургон у здания гостиничного комплекса, в котором жили Макканны.

Чуть позже свидетели рассказали и о других странностях, происходивших на курорте за несколько недель до похищения Мэдлин. По словам очевидцев, группа мужчин регулярно появлялась на территории гостиничных комплексов, представляясь членами благотворительных организаций. Они якобы собирали пожертвования, при этом в то время на курорте участились случаи взлома номеров, а один из отдыхающих сообщил, что застал преступника в своих апартаментах в момент, когда тот смотрел на детскую кроватку. К сожалению, свидетель не смог разглядеть его лицо.

Несмотря на обилие различных версий, публика и представители прессы какое-то время терроризировали родителей Мэдлин, утверждая, что именно они причастны к исчезновению девочки. В 2008 году полиция официально опровергла эту версию, и семья получила материальную компенсацию, а также извинения от нескольких крупных изданий.

Через некоторое время официальное расследование зашло в тупик, однако родители девочки не оставляли надежд найти ее. Они регулярно публиковали новые фотографии дочери, привлекали внимания СМИ и полиции, обращались за помощью к частным детективам. В 2010 году дело, получившее название «Операция Гранж», было возобновлено по указу Терезы Мэй и продолжается и по сей день, а родственники девочки верят, что она все еще жива.

Давид Герреро Гевара

13-летний художник из испанского города Малага Давид Герреро Гевара пропал 6 апреля 1987 года. Мальчика называли юным Пикассо, а его учителя и старшие товарищи отзывались о нем как о чрезвычайно талантливом и ответственном ребенке.

За несколько дней до исчезновения одна из работ Давида была представлена на выставке, а галерее «La Maison» в Малаге, что сильно взбудоражило юного творца.

«Он был невероятно счастлив и взволнован в тот день»,

— рассказывали родители Давида после его исчезновения.

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Работы талантливого художника отметила местная радиостанция, журналист которой предложил мальчику провести интервью.

Давид согласился на беседу с представителем радиостанции и находился в озадаченном состоянии за день до этого. Его одноклассник рассказал, что мальчик отказывался от еды и жаловался на головную боль, а мать Давида сообщила, что дома он также не мог поесть, ссылаясь на нервозность перед интервью.

6 апреля в 18:30 Давид вышел из дома. В его планах было зайти в галерею, художественную школу, а после отправиться на интервью. Но вместо этого мальчик бесследно исчез, не появившись ни в одной из запланированных локаций. Первым пропажу сына обнаружил отец Давида, который пришел в художественную студию, чтобы сопроводить его на встречу с журналистом.

Мужчина забил тревогу, и уже через час местные жители прочесывали улицы города в поисках юного художника, а через сутки к ним присоединилась и полиция. К сожалению, детективам и добровольцам не удалось найти ни одной зацепки или свидетеля, даже учитывая факт, что в тот день в город прибыла королева Испании София, и местные жители массово выходили на улицы, чтобы поприветствовать монарха.

Детективы выдвинули несколько основных версий случившегося, среди которых было похищение с целью использования художественных работ Давида, а также побег мальчика из семьи. Ни одна из них не получила подтверждения, поскольку в ходе расследования не было найдено ни одной улики, указывающей на правдоподобность той или иной версии.

Эйприл Фабб

13-летняя школьница из Великобритании пропала 8 апреля 1969 года, и с тех пор ее местоположение остается неизвестным, несмотря на колоссальные усилия, приложенные британской полицией и родственниками девушки.

Родители Эйприл описывали дочь как застенчивого подростка — она любила проводить время с друзьями, хорошо училась и не стремилась к поиску опасных приключений. В день своей пропажи в планах девочки значилась прогулка на велосипеде и встреча с двоюродной сестрой, но до дома родственницы она так и не добралась.

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8 апреля около 14:00 двое свидетелей обнаружили велосипед Эйприл на обочине одной из дорог в графстве Норфолк, но не стали сообщать о находке. Чуть позже проезжающий мимо автомобилист также обратил внимание на лежащий велосипед и отвез его в полицейский департамент, после чего в графстве началась одна из самых масштабных поисковых операций в истории Соединенного Королевства. В ходе расследования были осмотрены около 400 домов и опрошено более 1000 свидетелей, но никто не мог рассказать о случившемся — Эйприл буквально испарилась по пути к сестре. Чуть позже детективы выдвинули версию, согласно которой девушка могла стать жертвой серийного убийцы и насильника Роберта Блэка, но тот отрицал свою вину, и полиция не нашла убедительных доказательств для объединения этих дел.

Расследование таинственного исчезновения Эйприл Фабб продолжалось вплоть до 2010 года, однако, как и в других сегодняшних историях, оно не принесло результатов. Сегодня исчезнувшая девочка все еще числится пропавшей без вести, а ее родные не теряют надежды увидеть ее снова.

Мора Мюррей

Студентка университета Массачусетса в Амхерсте Мора Мюррей бесследно исчезла 9 февраля 2004 года, и дело о ее пропаже является одним из самых загадочных в истории США.

Мора Мюррей была типичной американской студенткой — девушка любила вечеринки, общалась с друзьями и подрабатывала в университетском кампусе. В ее жизни не было серьезных проблем, которые могли бы стать причиной ее исчезновения, а родственники и приятели Моры описывали ее как жизнерадостную и веселую девушку.

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Все изменилось за несколько дней до ее пропажи. 5 февраля один из преподавателей университета заметил Мору, сидящую в коридоре учебного заведения в слезах. Девушка рассказала, что говорила по телефону с сестрой Кейтлин, которая страдала от алкоголизма и вновь вернулась к пагубной привычке после лечения в клинике.

Расстроенная Мюррей уверила преподавателя, что с ней все будет хорошо, и ушла в свою комнату. На следующий день Мора отправилась на вечеринку, после которой попала в серьезную аварию на машине своего отца, но, к счастью, сама девушка не пострадала. Дальнейшие события, происходившие в ее жизни, неизвестны, а в следующий раз она вышла на связь уже в день своего исчезновения.

В 13:00 9 февраля Мора отправила своему возлюбленному сообщение, в котором говорилось, что девушка сейчас не хочет обсуждать никакие личные вопросы. Через полчаса Мюррей отправила еще одно сообщение — девушка написала своим преподавателям, что ее не будет в университете в течение недели, поскольку у нее умер родственник. Как стало известно позже, в семье Мюррей никто не умирал.

Около 19:00 одна из жительниц городка Вуддсвиль в штате Нью-Гемпшир услышала громкий звук. Выглянув в окно, женщина увидела машину, попавшую в серьезную аварию, после чего она немедленно позвонила в транспортную службу.

Параллельно с этим к автомобилю, попавшему в ДТП, подъехал автобус, водитель которого увидел за рулем женщину без видимых травм, однако в крайне беспокойном состоянии. Мужчина предложил ей вызвать полицию, но девушка, которой была Мора Мюррей, уверила его, что уже позвонила в дорожную службу.

В 19:49 на место аварии прибыли полицейские, однако на дороге они обнаружили пустой автомобиль. Детективы не смогли получить ни одной зацепки, которая указывала бы, куда исчезла Мора после ДТП, а свидетели утверждали, что ничего не видели. В машине Моры нашли противозачаточные таблетки, несколько закрытых бутылок алкоголя и документы на ее имя.

Расследование пропажи Мюррей длилось долгие годы и продолжается по сей день, а отец девушки искренне надеется, что Мора жива. Но в этом загадочном деле существует больше вопросов, чем ответов, в том числе, куда направлялась Мора Мюррей 9 февраля 2004 года, и почему она не хотела, чтобы полиция помогла ей после ДТП?