Смертельная опасность зеленых нарядов в XIX веке

В погоне за молодостью, свежим цветом лица и точеной фигурой многие люди и по сей день руководствуются фразой "красота требует жертв". Но все-таки современные жертвы гораздо гуманнее тех, на которые шли люди несколько столетий назад, чтобы быть привлекательными и… модными.

К примеру, в Англии в XIX веке смертельную опасность представляли зеленые наряды. Но тем не менее они продолжали пользоваться спросом. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Во времена королевы Виктории в Англии сэр Вильгельм Шил сделал по-настоящему модный прорыв, — он создал зеленый краситель. Этот цвет мгновенно обескуражил всю местную аристократию, — каждый хотел заполучить наряд новомодного оттенка.

Была лишь одна проблема, — Шил готовил краситель из не самых безопасных материалов. А точнее, из меди и мышьяка. Поначалу наряды, в составе которых был такой специфический краситель, не приносили проблем своим хозяевам. Но постепенно с каждым новым выходом свет они их убивали, о чем некоторые даже не подозревали.

Более того, гибли не только "счастливые" обладатели модной одежды, но и работники, участвовавшие в пошиве одежды и изготовлении ткани. Хроническое отравление мышьяком провоцировало поражение дыхательных путей, заболевания внутренних органов и возникновение злокачественных опухолей.