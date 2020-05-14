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Почему зеленые наряды в XIX веке представляли смертельную опасность 

Мира Маркина 56 минут назад
Смертельная опасность зеленых нарядов в XIX веке
Фото: expertissim.com
В погоне за молодостью, свежим цветом лица и точеной фигурой многие люди и по сей день руководствуются фразой "красота требует жертв". Но все-таки современные жертвы гораздо гуманнее тех, на которые шли люди несколько столетий назад, чтобы быть привлекательными и… модными.
К примеру, в Англии в XIX веке смертельную опасность представляли зеленые наряды. Но тем не менее они продолжали пользоваться спросом. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Во времена королевы Виктории в Англии сэр Вильгельм Шил сделал по-настоящему модный прорыв, — он создал зеленый краситель. Этот цвет мгновенно обескуражил всю местную аристократию, — каждый хотел заполучить наряд новомодного оттенка.
Была лишь одна проблема, — Шил готовил краситель из не самых безопасных материалов. А точнее, из меди и мышьяка. Поначалу наряды, в составе которых был такой специфический краситель, не приносили проблем своим хозяевам. Но постепенно с каждым новым выходом свет они их убивали, о чем некоторые даже не подозревали.
Более того, гибли не только "счастливые" обладатели модной одежды, но и работники, участвовавшие в пошиве одежды и изготовлении ткани. Хроническое отравление мышьяком провоцировало поражение дыхательных путей, заболевания внутренних органов и возникновение злокачественных опухолей.
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