За что в тюрьме сажают в карцер 

Заключенных не так пугает срок, который они отсиживают, как попадание в карцер. В одиночную камеру взрослого заключенного могут посадить на 15 дней, а несовершеннолетнего — на семь. "Рамблер" рассказывает, чем плоха одиночная камера и за что туда попадают заключенные.

Не стоит думать, что карцер — то место, где человек проводит время так же, как в тюрьме, но один. Правила сидения в карцере едины для всех. Например, после подъема надзиратель убирает кровать, и в камере не остается места, где можно прилечь или присесть, кроме как на полу. Выходить из карцера на прогулку можно только на 30 минут в день, при этом заключенный не может общаться с другими преступниками. Передачки, книги и телевизор, а также трудовая деятельность также запрещены.

В карцер сажают тех, кто нарушает тюремные порядки. До сих пор во многих тюрьмах случаются бунты, нападения на надзирателей и сотрудников тюрем. Одиночная камера сулит и тем, кто вступает. драки с другими заключенными. Также наказываются те, у кого находят запрещенные предметы, например, самодельный алкоголь, игральные карты, запрещенную еду и оружие. За неповиновение порядкам тюрьмы заключенным делают выговоры. Те, у кого их накопилась два или больше — кандидаты на попадание в карцер.

Однако, для некоторых преступников карцер запрещен на законодательном уровне. Например, по состоянию здоровья. Если заключенный тяжело болен или простужен, его нельзя сажать в одиночную камеру. В случае, если он заболел в карцере, его необходимо выпустить.

Несмотря на то, что для некоторых заключенных карцер считается пыткой, некоторые специально совершают проступки в тюрьме, чтобы побыть подальше от своих соседей по камере. Нередки случаи, когда преступники враждуют друг с другом, опускают и издеваются. В таком случае, единственным местом, где можно спрятаться от издевательств, остается одиночная камера.