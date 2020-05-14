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Почему русские называли 14 мая «запрягальником» 

Диана Товсепова 3 часа назад
Сегодняшняя дата в календаре не всегда была обычным майским днем. "Рамблер", выяснил, что на Руси 14 мая называли "запрягальником".
Все дело в том, что по церковному календарю 14 мая — День памяти пророка Иеремии. Он был вторым из четырех великих пророков Ветхого завета. Будучи выходцем из семьи священника, Иеремия начал пророчествовать совсем молодым. Оправдались его пророчества: крах официальной политики, падение Иерусалима, бедствия народа.
В народе День памяти пророка Иеремии называли Еремей Запрягальник. На Руси было принято в этот день заниматься пахотными работами, поэтому праздник, и вместе с ним эта дата, получила название "Запрягальник".
Считалось также, что сам пророк Иеремия спускается с небес в этот день, чтобы помочь крестьянам, работающим в полях.
Существовали даже особые приметы в день "Еремея Запрягальника". Так, например, чем более ясная погода будет с утра 14 мая, тем жарче будет предстоящее лето.
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