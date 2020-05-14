Почему русские называли 14 мая «запрягальником» 

Сегодняшняя дата в календаре не всегда была обычным майским днем. "Рамблер", выяснил, что на Руси 14 мая называли "запрягальником".

Все дело в том, что по церковному календарю 14 мая — День памяти пророка Иеремии. Он был вторым из четырех великих пророков Ветхого завета. Будучи выходцем из семьи священника, Иеремия начал пророчествовать совсем молодым. Оправдались его пророчества: крах официальной политики, падение Иерусалима, бедствия народа.

В народе День памяти пророка Иеремии называли Еремей Запрягальник. На Руси было принято в этот день заниматься пахотными работами, поэтому праздник, и вместе с ним эта дата, получила название "Запрягальник".

Считалось также, что сам пророк Иеремия спускается с небес в этот день, чтобы помочь крестьянам, работающим в полях.

Существовали даже особые приметы в день "Еремея Запрягальника". Так, например, чем более ясная погода будет с утра 14 мая, тем жарче будет предстоящее лето.