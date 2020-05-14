Певица LAUTA спела о скором снятии запретов 

Состоялся релиз песни «Дома ты не насовсем» певицы LAUTA. Юля записала песню, находясь, как и все сейчас, в самоизоляции и мечтая о возможности вернуться к обычной жизни. Трек стал «карантинной» адаптацией франкоязычного «1!2!3!», выпущенного Юлей весной этого года и продолжающего пользоваться успехом у поклонников. Песня «Дома ты не насовсем», как и ее французская версия, о любви и переживаниях. Героиня поет о своих надеждах, связанных с летом и снятием «карантинных» запретов, ведь теперь влюбленных разделяют не только расстояния, но и вынужденная самоизоляция.

Автором музыки к песне выступила Анна Николайчук, над словами работали несколько авторов: Алина Санкалпас, сама певица LAUTA, Татьяна Нефедова и Владислав Чехович Aka DJ Lutique, создавший так же аранжировку к треку.

LAUTA, имеющая большую аудиторию подписчиков в социальных сетях, старается помочь всем, кто нелегко переносит тяготы самоизоляции. Как мастер спорта по художественной гимнастике и адепт здорового образа жизни, Юля делится видео с полезными упражнениями, дает советы, как сохранять позитивный настрой, и выкладывает интересные кулинарные рецепты. Новой песней «Дома ты не насовсем» Юля хотела поддержать своих поклонников и донести до них мысли о том, что даже из нынешнего положения можно выйти обновленным и приобрести много полезного опыта: «Своей песней я хочу подчеркнуть, что неудобства и трудности, которые мы все сейчас испытываем, временные. Уверена, что мы скоро выйдем из этой непростой ситуации духовно более развитыми и сильными».

Трек оказался востребованным у поклонников LAUTA еще до цифрового релиза, победив в конкурсе одного из пабликов популярной социальной сети и буквально взорвав Instagramпевицы. И это не удивительно. Так актуально для каждого сегодня звучат строчки из песни:

«Ходим мы на свидание в чат, Мой монитор прожигает твой взгляд. Эта весна сильнее сделает нас. Тебе и мне на пользу этот приказ».