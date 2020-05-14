Самые страшные народные бунты в русской истории 

«Не приведи Бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка», — писал А. С. Пушкин. За тысячелетнюю историю Россия видела десятки бунтов. Представляем главные.

Соляной бунт. 1648 год

Причины

Политика правительства боярина Бориса Морозова , свояка царя Алексея Романова , включавшая введение налогов на самые нужные товары, в том числе соль — без нее тогда невозможно было хранить продукты; коррупция и произвол чиновников.

Форма

Неудачная попытка послать делегацию к царю 11 июня 1648 года, которая была разогнана стрельцами. На следующий день беспорядки переросли в бунт, в Москве «учинилась большая смута». На сторону горожан перешла значительная часть стрельцов.

Подавление

Выдав стрельцам двойное жалованье, правительство раскололо ряды своих противников и получило возможность провести широкие репрессии по отношению к вожакам и наиболее активным участникам восстания, многие из которых были казнены 3 июля.

Результат

Восставшие подожгли Белый город и Китай-город, разгромили дворы наиболее ненавистных бояр, окольничих, дьяков и купцов. Толпа расправилась с начальником Земского приказа Леонтием Плещеевым, думным дьяком Назарием Чистым, придумавший налог на соль. Морозов отстранен от власти и отправлен в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь (позже вернулся), окольничий Петр Траханиотов казнен. Волнения продолжались до февраля 1649. Царь пошел на уступки восставшим: было отменено взыскание недоимок и созван Земский собор для принятия нового Соборного Уложения.

Медный бунт. 1662 год

Причины

Обесценивание медных монет по сравнению с серебряными; расцвет фальшивомонетничества, всеобщей ненависть к некоторым представителям элиты (во многом к тем же, кого обвиняли в злоупотреблениях во время соляного бунта).

Форма

Толпа разгромила дом купца («гостя») Шорина, собиравшего «пятую деньгу» во всем государстве. Несколько тысяч человек отправились к царю Алексею Михайловичу в Коломенское, окружили царя, держали его за пуговицы, а когда тот дал слово расследовать дело, один из толпы бил с царем всея Руси по рукам. Следующая толпа была настроена агрессивно и требовала выдать «изменников на расправу».

Подавление

Стрельцы и солдаты по приказу царя атаковали угрожавшую ему толпу, загнали ее в реку и частично перебили, частично взяли в плен.

Результат

Сотни людей погибли, 150 человек из числа схваченных повесили, часть утопили в реке, остальных били кнутом, пытали, «по сыску за вину отсекали руки и ноги и у рук и у ног палцы», клеймили и ссылали на окраины Московского государства на вечное поселение. В 1663 году по царскому указу медного дела дворы в Новгороде и Пскове были закрыты, а в Москве была возобновлена чеканка серебряной монеты.

Стрелецкий бунт. 1698 год

Причины

Тяготы службы в пограничных городах, изнурительными походами и притеснениями со стороны полковников — как следствие, дезертирство стрельцов и их совместный мятеж с посадскими людьми Москвы.

Форма

Стрельцы сместили своих начальников, избрали по 4 выборных в каждом полку и направились к Москве.

Подавление

18 июня в 40 верстах к западу от Москвы восставшие были разбиты правительственными войсками.

Результат

22 и 28 июня по приказу Шеина были повешены 56 «пущих заводчиков» бунта, 2 июля — ещё 74 «беглеца» в Москву. 140 человек были биты кнутом и сосланы, 1965 человек разосланы по городам и монастырям. Срочно возвратившийся из-за границы 25 августа 1698 года Пётр I возглавил новое следствие («великий розыск»). Всего было казнено около 2000 стрельцов, биты кнутом, клеймены и сосланы 601 (преимущественно несовершеннолетние). Пятерым стрельцам Петр I отрубил головы лично. Дворовые места стрельцов в Москве были розданы, строения проданы. Следствие и казни продолжались до 1707 года. В конце 17 — начале 18 века 16 стрелецких полков, не участвовавших в восстании, были расформированы, а стрельцы с семьями высланы из Москвы в другие города и записаны в посадские.

Чумной бунт. 1771 год

Причины

Московский архиепископ Амвросий попытался во время эпидемии чумы 1771 года помешать молящимся и паломникам собираться у чудотворной Иконы Боголюбской Богоматери у Варварских ворот Китай-города. Он приказал запечатать короб для приношений, а саму икону убрать. Это вызвало взрыв возмущения.

Форма

По звуку набата толпа восставших разгромила Чудов монастырь в Кремле, на другой день взяла приступом Донской монастырь, убила скрывавшегося там архиепископа Амвросия, принялась громить карантинные заставы и дома знати.

Подавление

Подавлен войсками после трехдневных боев.

Результат

Более 300 участников были отданы под суд, 4 человека повешены, 173 — биты кнутом и отправлены на каторгу. «Язык» Спасского набатного колокола (на Набатной башне) был удален властями, чтобы предотвратить новые выступления. Правительство было вынуждено принять меры по обеспечению борьбе с чумой.

Кровавое воскресенье. 1905 год

Причины

Проигранная забастовка, начавшаяся 3 января 1905 года на Путиловском заводе и охватившая все заводы и фабрики Петербурга.

Форма

Шествие петербургских рабочих к Зимнему дворцу с целью вручить царю Николаю II коллективную петицию о рабочих нуждах, включавшую экономические и политические требования. Инициатором выступил амбициозный священник Георгий Гапон.

Подавление

Жестокий разгон рабочих колонн солдатами и казаками, в ходе которого против демонстрантов было применено огнестрельное оружие.

Результат

По официальным данным, погибло 130 и было ранено 299 человек (в том числе несколько полицейских и солдат). Однако назывались гораздо большие цифры (до нескольких тысяч человек). Император и императрица назначили из собственных средств 50 тысяч рублей для оказания помощи членам семей «убитых и раненых во время беспорядков 9-го сего января в С. -Петербурге». Тем не менее, после «Кровавого воскресенья» усилились забастовки, активизировалась как либеральная оппозиция, так и революционные организации — и началась Первая русская революция.

Кронштадтский мятеж. 1921 год

Причины

В ответ на забастовки и митинги рабочих с политическими и экономическими требованиями в феврале 1921 года Петроградский комитет РКП (б) ввел в городе военное положение, арестовав рабочих активистов.

Форма

1 марта 1921 года на Якорной площади Кронштадта состоялся 15-тысячный митинг под лозунгами «Власть Советам, а не партиям!». На митинг прибыл председатель ВЦИК Калинин, он попытался успокоить собравшихся, но матросы сорвали его выступление. После этого он беспрепятственно покинул крепость, однако затем комиссар флота Кузьмин и председатель Кронштадтского совета Васильев были схвачены и брошены в тюрьму, начался открытый мятеж. 1 марта 1921 года в крепости был создан «Временный революционный комитет» (ВРК).

Подавление

Восставшие оказались «вне закона», с ними не вели переговоров, последовали репрессии в отношении родственников руководителей восстания. 2 марта Петроград и Петроградская губерния были объявлены на осадном положении. После артобстрела и ожесточенных боев Кронштадт был взят штурмом.

Результат

По данным советских источников, штурмующие потеряли 527 человек убитыми и 3285 ранеными (реальные потери могли быть гораздо выше). При штурме было убито 1 тыс. мятежников, свыше 2 тыс. было «ранено и захвачено в плен с оружием в руках», более 2 тыс. — сдались в плен и около 8 тысяч — ушли в Финляндию. К высшей мере наказания были приговорены 2103 человека, к различным срокам наказания 6459 человек. С весны 1922 началось массовое выселение жителей Кронштадта с острова.

Новочеркасский расстрел. 1962 год

Причины

Перебои со снабжением из-за стратегических недочетов правительства СССР, рост цен на продовольствие и снижение заработной платы, некомпетентное поведение руководства (директор завода Курочкин заявил бастующим: «Не хватает денег на мясо — ешьте пирожки с ливером»).

Форма

Забастовка рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода и других горожан 1—2 июня 1962 года в Новочеркасске (Ростовская область). Переросла в массовые беспорядки.

Подавление

Задействованы войска, в том числе танковая часть. Открыт огонь по толпе.

Результат