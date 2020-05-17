Почему русские называли врачей «холерниками»

Недоверие пациентов к докторам существовало практически всегда. Людям почему-то проще было (часто так происходит и теперь) во время болезни обращаться к знахаркам и ведуньям, нежели идти на прием к врачам. О том, почему это происходило, рассказывает «Рамблер».

В сознании простых людей понятия доктора и заболевания практически неразделимы. По разумению людей, врачи обязаны знать все обо всех болезнях и исцелять своих пациентов, словно по мановению волшебной палочки. Увы, так получается отнюдь не всегда.

Особенно недоверие людей к докторам отчетливо становится заметным в периоды вспышек различных эпидемий. Так, во время эпидемии холеры, первую вспышку которой зафиксировали в России, народ воспринимал практически все действия медиков как враждебные. Усилия врачей хоть каким-то образом помочь населению посредством обработки известью или карболовой кислотой казались людям попытками их заразить или отравить. Изолирование нездоровых людей и тех, у кого подозревали заболевание, считали стремлением врачей поскорее разделаться с опасными пациентами, никто не верил, что из больницы они выйдут живыми и здоровыми.

В результате многие люди искренне поверили в то, что холера создана руками самих же докторов и призвана устранять неугодных. Поэтому врачей стали называть «холерниками», а лечиться у них никто не стремился.