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Порочные обычаи Древнего Рима 

Полина Алферова 5 часов назад
Порочные обычаи древних римлян
Фото: Wikipedia. Хоббе Смит. "Флоралия"
Если во времена республики римляне еще старались хоть как-то держать себя в руках, то с оформлением в империю распустились. Не помогла даже знаменитая римская дисциплина. Но на самом деле падение нравов было обратной стороной непрерывного роста Рима. Подробности — в статье «Рамблера».

Деньги не пахнут

И не имеют морального облика, решили римляне, поэтому дома терпимости в Риме были выгодным и совершенно легальным бизнесом. Ведь они приносили приличный доход в казну. Кроме того, соответствующие услуги можно было найти и в храмах богини Венеры. Да что там — почти на каждом углу. Куртизанки, как и в Греции, делились на несколько категорий. Принадлежащие к высшей жрицы платной любви жили в собственных виллах, были образованны и развлекали не только телом, но и приятной беседой. Остальные ютились в лупанариях и круглосуточно принимали клиентов в маленьких комнатках. Стены лупанариев были разукрашены непристойными рисунками. Впрочем, такие можно было легко найти и за пределами домов терпимости — римляне не чурались смелых картинок.
Кстати, такое спокойное отношение к продажной любви некоторые публицисты объясняли тем, что на самом деле братьев Ромула и Рема, основателей Рима, воспитала вовсе не волчица, а куртизанка. Поэтому последних часто называли волчицами.
Кроме того, девушки легкого поведения сопровождали армейские обозы, скрашивая легионерам тяготы бесконечных военных походов. Вообще же солдаты были главными клиентами жриц любви, а так как империя беспрерывно воевала, то и количество публичных домов и девушек частного промысла только увеличивалось.
Интересно, что после стычек с германскими племенами Рим наводнили белокурые рабыни. Местные мужчины оценили такую экзотику и вскоре для привлечения клиентов многие куртизанки принялись осветлять волосы едкими составами или купили блондинистые парики. Белокурые волосы, как и яркий макияж, скоро стали неотъемлемыми признаками жриц любви. Кроме того, они тщательно удаляли волосы со всего тела, раскрашивая половые органы в красный цвет. Кстати, благородные клиенты посещали веселое заведение в специальном головном уборе, скрывающем лицо, дабы сохранить репутацию.

Особые отношения

Измена в римском обществе порицалась, но только если речь шла об отношениях женатых и свободных людей. Использование рабов для собственных нужд изменой вообще не считалось. Причем это равно касалось и мужчин, и женщин — римляне, как и греки, не видели ничего предосудительного в однополых отношениях. Император Адриан даже создал культ своего любовника Антиноя после гибели юноши. Освобожденные рабы также горячо и недвусмысленно благодарили бывшего господина напоследок — это был жест элементарной вежливости.

Флоралии

Многие праздники сопровождались фривольными обрядами. Например, Флоралии — торжества в честь богини цветов и весны Флоры — включали танцы с раздеванием, которые исполняли рабыни, куртизанки, но иногда даже свободные римлянки. Позволялись любые вольности, часто все действие завершалось обычными оргиями. Впрочем, еще более бурно отмечали Вакханалии — отчего это слово приобрело известное нарицательное значение. Празднества, посвященные Дионису, официально были запрещены, что не мешало их проводить пять раз в год. Впрочем, властям не нравился тайный характер этого мероприятия, а вовсе не нравственный аспект.

Ритуальный дар

В Древнем Риме существовал культ бога плодородия Мутунуса Тутунуса, который изображался в виде фигуры с подчеркнутыми гениталиями. Перед свадьбой римская невеста садилась на колени изваяния, символически отдавая богу свою невинность. Впрочем, в некоторых случаях акт был вполне реальным. Подобным образом поступали и замужние женщины, чтобы поскорее забеременеть.
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