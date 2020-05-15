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Почему нельзя здороваться через порог 

Кириллица 4 часа назад
Почему нельзя здороваться через порог
Фото: Кириллица
С таким местом в доме, как порог, связано много странных примет. Объяснить их с помощью обычной логики или практической целесообразности невозможно. Через порог нельзя здороваться, передавать разные вещи. Гостеприимные хозяйки сразу же скажут гостю: «Не стой на пороге, проходи в дом!» С чем связано такое предвзятое отношение к порогу, можно понять, только познакомившись с традициями наших далеких предков.

Что происходило у древних славян за порогом

Традиции, связанные с порогом, сформировались более полутора тысяч лет назад, когда предки современных жителей России еще были язычниками. Ни о каких кладбищах и похоронах в современном смысле слова тогда даже не думали. Когда уходил к праотцам очередной родственник, глубоко скорбящая семья не торопилась с ним расстаться. Тело покойного сжигали, а прах просто закапывали под порогом жилища (а в еще более древние времена останки родных хоронили прямо в доме).
Этот обычай связан с верой в то, что находящийся за порогом родного дома мир крайне враждебен и населен злыми силами. Славяне-язычники считали неправильным бросать прах своего родственника «на растерзание» этих нечистых духов. Закопав его под порогом, они как бы оставляли усопшего в пределах защищенного круга. За это живые обитатели дома могли рассчитывать на определенную «благодарность» со стороны покойного.
Из этой очень распространенной традиции понятно, что древние славяне не боялись своих усопших любимых. У них не было того брезгливо-суеверного страха, который испытывают по отношению к телам покойных людей современные россияне, белорусы или украинцы. Напротив, в древнейшие времена язычники считали, что прах предков защищает дом и все семейство от бед, злых духов и болезней.

Почему нельзя передавать какие-то вещи (или деньги) через порог

Древние славяне не только рассчитывали за защиту своих усопших родственнков, но и стремились обеспечить им спокойный отдых после смерти. Прах предков нельзя было тревожить пустой болтовней, приветствиями или иными действиями, производимыми на пороге. По этой причине с посторонними общались на улице, а дорогих гостей сразу же просили пройти в комнаты или помещение, где готовилась пища.
У порога живые старались не задерживаться, чтобы понапрасну не беспокоить почивших родных. Язычники верили, что умерший человек как бы ушел на вечный покой. За свою долгую и зачастую, связанную с множеством тягот жизнь он вполне заслуживал этот отдых. Недаром слово «почивший» напрямую связано с глаголом «почивать», что значит «спать», «отдыхать». Наши предки очень уважительно относились к этому законному праву каждого человека отдохнуть после смерти еще и потому, что сами рассчитывали на такое же бережное отношение к себе.
Эта традиция стала уходить в прошлое после принятия христианства. Усопших перестали сжигать и закапывать под порогом и начали хоронить по церковному обычаю на освященной кладбищенской земле. Но традиция не передавать через порог вещи сохранилась до сих пор как отголосок древнейших обычаев наших предков.
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