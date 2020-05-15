Почему мужчины больше не сидят нога на ногу 

Многие женщины до сих пор, восседая на стуле, в кресле или на диване, обожают скрещивать ноги. Такая поза кажется сексуальной и выглядит эстетически красивой. Между тем мужчины давно уже этого не делают, предпочитая сидеть, широко расставив, или просто вытянуть ноги.

Влияние рекламы в США

О том, что людям любого пола, не следует сидеть в позе «нога на ногу», заговорили еще американские врачи в конце XX века. Они утверждали, что находиться в таком положении вредно для кровеносных сосудов ног. В такой позе пережимаются многие сосудистые стенки, возникает напряжение в мышцах и тканях и общее кровяное давление кратковременно увеличивается. Но как только ноги меняют положение, то оно тут же спадает. Таким образом нарушается правильное кровоснабжение нижних конечностей, что может привести к различным проблемам. В 1999 году одна крупная американская компания-производитель пищевых добавок даже запустила рекламную акцию с этой идеей, назвав ее «Великое расскрещивание». Адепты кампании с экранов телевизоров утверждали, что изменение всего лишь нескольких банальных привычек, включая сидение ноги на ногу, позволит человеку продлить жизнь. Надо ли говорить, что акция имела успех и сегодня большинство американцев не сидят нога на ногу, ни мужчины, ни женщины. Но это касается только граждан США, в возрасте от 40 и до 60 лет. У европейцев и иммигрантов — свое понимание данной проблемы.

Информация из европейских журналов

С появлением моды на здоровый образ жизни во многих европейских глянцевых журналах участились статьи, рассказывающие о том, в каком темпе нужно ходить, на каком боку лучше спать, и в какой позе следует сидеть, если работа связана с малой подвижностью. В 2010-х годах сразу несколько французских таблоидов, ссылаясь на исследования неврологов, рассказали о том, что склонность часами находиться позе «нога на ногу» может привести к параличу малоберцового нерва. Особенно это касается мужчин, которые биологически всегда крупнее женщин, и дам, у которых имеется лишний вес. Давление собственного тела в такой позе на протяжении длительного периода времени оказывает негативное влияние на малоберцовый нерв, пережимая его окончания. В частности, это может привести к нарушениям проведения импульсов по нерву к иннервируемым мышцам и участкам кожи. Как следствие, развивается слабость мышц, разгибающих стопу и все ее пальцы, а также возникает нарушение чувствительности по наружной поверхности голени, тыльной поверхности стопы и ее пальцев. Первый и самый безобидный симптом — общее «затекание» мышц обеих ног, но последствия постоянного сидения таким образом, могут быть гораздо хуже. Очевидно, большинство европейцев не раз ощутили на себе результаты данной привычки.

Российская «народная» молва

В России средства массовой информации тоже имеют некоторое и своеобразное влияние на общественность. На разных интернет-форумах, особенно посвященных культуризму и построению рельефных мышц тела, можно увидеть пересказанные своими словами статьи о вреде сидения «нога на ногу» для мужчин. Обычно там говорится о том, что, если парень часто сидит закинув ногу за ногу, то у него передавливается причинное место и еще несколько кровеносных и нервных узлов. Из-за этого нарушается кровообращение в половых органах, что губительно сказывается на сексуальной жизни. Отечественные урологи отчасти подтверждают данную теорию. Во время длительного нахождения мужчины в сидячем положении «нога на ногу», в его паховой области пережимается несколько кровеносных сосудов. Некоторые из них отвечают за кровоснабжение кремастерной мышцы. Она ответственна за транспорта эякулята и помогает регулировать нужную температуру мужского полового органа, чтобы спасти его от опасного для сперматозоидов перегревания. Сбои в работе этой мышцы, возникающие из-за недостаточного кровоснабжения, действительно могут негативно влиять на качество половых отношений. И в данном случае, «народная» русская молва оказывается недалека от истины.