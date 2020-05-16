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Почему на самом деле гетман Мазепа предал русских 

Кириллица 14 часов назад
Почему на самом деле Мазепа предал русских
Фото: Кириллица
По истории Северной войны существует немало разнообразных источников с разных сторон. Особенно интересными выглядят письма английского капитана Джеймса Джеффриса-младшего, находившегося при шведской армии в качестве дипломата, одновременно с этим ведшего шпионскую деятельность. Переписка Джеффриса полна интересных деталей: особенно ярко описаны действия после поражения Карла XII под Полтавой, а также упоминания о вероломном гетмане Мазепе.

Отступление после поражения под Лесной

Полтавской виктории предшествовала битва у Лесной, где шведы потеряли весь свой обоз, что сыграло ключевую роль под Полтавой. Дж. Джеффрис пишет, что генерал Левенгаупт решил пойти на хитрость ради своего спасения: ночью были сожжены телеги для создания видимости греющихся у костров солдат, а сам генерал бежал в сторону Пропойска. Вместо организации грамотного отступления Левенгаупт попросту бросил своих солдат. Солдаты, не слушая приказов своих офицеров, блуждали ночью в лесу. Кое-кто пытался спасти хотя бы остатки артиллерии и обоза, но ничего не выходило из-за болотистой местности, темного времени суток и непроходимых дорог. Даже то, что удалось спасти, было уничтожено собственноручно под Пропойском.

Резиденция Мазепы

Гетман Иван Мазепа давно задумывал измену против Петра I и начал вести переговоры с Карлом XII с сентября 1707 года. Мазепа пообещал Карлу зимовку в своей резиденции Батурине, где гетман располагал большими запасами провианта, пороха и боеприпасов. Там же гетман обладал своей артиллерией, которой руководил есаул Фридрих Кенигсек. Крепостной гарнизон Батурина состоял из сердюков — наемных казаков, служивших за жалованье, получаемое из казны гетмана. По национальному составу это были поляки, волохи, немцы и лично преданные телохранители Мазепы. Конных сердюков называли «компанейцами», причем в сердюки и компанейцы не принимали местных казаков и селян.
Планам Мазепы и Карла помешали действия А. Д. Меньшикова, атаковавшего Батурин. Продовольственные склады были сожжены, гарнизон уничтожен, а артиллерия забрана. Часть современных украинских историков политизирует сожжение Батурина, называя его резней. Однако даже совместные археологические канадско-украинские исследования не обнаружили массовых захоронений «жестоко» убитого местного населения.

Зимовка 1708 года

Сожжение Батурина лишило Мазепы и Карла XII удобных зимних квартир. Карлу пришлось расположиться в Ромнах и окрестных местечках. Чтобы выманить из Ромн Карла, Петр предпринял хитрость. Для этого он начал сосредотачивать в 34 верстах у Гадяча свои войска, якобы с целью захвата. Карл XII попытался помешать этому и клюнул на уловку Петра.
Словацкий дипломат Даниель Крман писал, что многие шведские солдаты оказались обморожены, некоторые возницы замерзли насмерть. При прибытии в Гадяч хирурги начали отрезать конечности у обмороженных. Теплых квартир шведы там не обнаружили, так как топлива просто не оказалось. Сам Карл XII едва не отморозил себе лицо, но благодаря растираниям графа Рейншильда король сохранил нос и щеки. Шведы так и не смогли найти укрытие в Гадяче.

Местное население

Письма Джеймса Джеффриса подтверждают, что Карл XII вовсе не был освободителем украинцев от гнета московитов, а Мазепа пользовался поддержкой лишь малой части населения. Когда Яков Брюс прибыл в Глухов по приказу Петра I, новую резиденцию гетманов, население радостно приветствовало русских солдат. Князь Четвертинский, руководивший городом, был женат на дочери Мазепы, поэтому воспринял происходящее как угрозу.
Даниель Крман писал о том, как сражался гарнизон маленького города Веприка. Первая атака шведов была отбита. Во второй атаке участвовал сам король — город был взят. Карл отнесся к населению милостиво, пишет словацкий дипломат, но Мазепа предпочел действовать иначе. Половина защитников была посажена в ямы, а вторая половина уморена голодом. Женщин, участвовавших в защите города и сбрасывавших на головы шведов камни и кипяток, тоже не пощадили.
Шведская армия подвергалась регулярным нападениям казаков, для усмирения которых был отправлен карательный отряд полковника Функа. В Терейской слободе им было перебито больше 100 человек. Тех, кто скрылся в церкви, сожгли живьем. Та же участь постигла Дрыгалов.

Переговоры с турками

Еще один момент из писем Джеффриса, который стоит упомянуть, — это переговоры Мазепы с турецким султаном с целью втянуть Крымское ханство в войну с Россией. Об этих переговорах упоминается в докладе австрийского посланника в Турции М. Тальмана. Для победы над Петром вероломный гетман был готов натравить на свою родину орды крымского хана, который на протяжении многих лет ходил в набег на украинские земли с целью грабежа и захвата пленников, продаваемых в Турцию.
В своем письме к крымскому хану Мазепа подробно расписывал то, почему он восстал против Петра. Он объяснял свое поведение тем, что Петр ущемляет его и казаков в их привилегиях, а вот благородные король Карл XII и его ставленник в Польше Лещинский хотят восстановить в правах Украину. Также Мазепа подговаривал крымцев к войне с Россией для упреждающего удара, так как Петр усиливается на Азовском море и скоро приступит к завоеванию Крыма. Там же гетман-изменник просил крымского хана о поддержке Турции в войне.
Но мечты Карла и Мазепы о создании мощного шведско-турецкого союза не оправдались. Турки хоть и выказали своими действиями сочувствие и поддержку шведам, в широкомасштабной войне против России участвовать не торопились. Причиной этого была выжидательная позиция султана Ахмеда III. До султана доходили слухи о проблемах Карла XII, а поражение под Полтавой подтолкнуло турков к убеждению русских в решимости соблюдать мирные договоренности.
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Истории , Иван Мазепа
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