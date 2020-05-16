Как русская смекалка обхитрила персов во время войны

В 1805 году в Карабахе менее чем 500 российских солдат на три недели задержали наступление персидской армии, которая насчитывала около 20 тысяч человек.

Этот подвиг имел важное значение для хода всей кампании. Война с Персией разразилась в 1804, решалось, кто будет владеть Закавказьем. О ходе боевых действий подробно писал в своих мемуарах «Кавказская война» генерал кавалерии царских войск Александр Васильевич Потто. На момент описываемых событий он был ещё в звании полковника.

В мае 1805 года карабахский и шекинский ханы перешли из-под власти Персии в подданство России. На это персидский шахиншах Фетх-Али ответил выдвижением в Закавказье 40-тысячной армии, которой руководил наследный принц Аббас-Мирза. Перед ним стояла задача наказать изменивших вассалов, а если Фортуна будет благосклонна, то возвратить Персии Грузию, которая присоединилась к России ещё в 1801 году. При этом в персидской армии были английские «наблюдатели», которые фактически оказывали услуги военных консультантов.

Главнокомандующий русскими войсками в Закавказье Павел Цицианов имел в своём распоряжении не более восьми тысяч солдат. Войска были рассредоточены на значительной территории. Чтобы получить время для сбора, Цицианов послал навстречу наступавшему противнику 17-й егерский полк, которым командовал полковник Павел Карягин. Всего 493 бойца и две небольших пушки были в распоряжении русского офицера.

Удачный рейд

Карягин имел большой боевой опыт. Ему довелось воевать под командованием Суворова в турецкой кампании. Через три дня после выхода его полк наткнулся на авангардные части персидских войск. Заняв удобную позицию, егеря Карягина начали отражать атаки персов.

Построив оборонительное сооружение из повозок («гуляй-город»), русские солдаты с 25 по 28 июня держали прочную оборону. Постепенно подтягивались основные силы противника. Уже 200 егерей погибло, многие были ранены. Надо было прорываться и уходить. При этом отчаянном манёвре отличился молодой поручик Пётр Ладинский, ставший впоследствии губернатором Закавказья.

На третий день боёв, 29 июня, отряд Карягина прорвал кольцо блокады и удачно занял беспечно оставленную персами крепость Шахбулаг. Под защитой стен было безопаснее, но кончались припасы, а к крепости уже подошло всё 20-тысячное персидское войско.

Усыпив бдительность противника переговорами о сдаче, Карягин искусно перевёл своих людей в соседнюю крепость Мухрат. К этому моменту тайно посланный связной, армянин Юзбаш, сообщил командованию о бедственном положении отряда.

Рядовой Сидоров и «живой мост»

Когда отряд тайно переправлялся из крепости в крепость, путь преградил горный ручей Тертары. Пришлось бы бросать пушки, но солдат Гаврила Сидоров предложил соорудить «живой мост».

По одной версии десяток солдат встали в поток, а у них на плечах соорудили импровизированный настил из ружей. Ломая кости солдат, пушки перекатились на другой берег. При переправе орудий Гаврила Сидоров получил травмы, от которых впоследствии умер.

Утвердившись в новой крепости, русские солдаты продолжили огнём отвлекать на себя внимание персидской армии. Только 15 июля с подмогой подоспел князь Цицианов. Мощной атакой он отбросил персов и соединился с отрядом Карягина, в полку которого осталось не более ста человек.

Именем Карягина впоследствии назвали русскую крепость в Карабахе, а рядовому Гавриле Сидорову соорудили памятник при штаб-квартире 17-го егерского полка.