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Женщины, которые в древности имели право ходить голыми 

Полина Алферова 2 часа назад
Какие женщины в древности могли ходить голыми
Фото: Джон Кольер. "Леди Годива".Wikipedia
Обнаженное тело, особенно женское, до сих пор является табуированным в некоторых странах, что чаще всего связано с религиозными соображениями. Однако так было не всегда. «Рамблер» расскажет, когда нагота была привилегией, а когда — клеймом.
Древние египтяне в силу климатических условий в принципе не обременяли себя большим количеством одежды. Крестьянки работали в набедренной повязке, а рабыни и вовсе ходили голышом, особенно танцовщицы, певицы и прочие служительницы искусств. Дети также до 12 лет могли бегать без одежды. Однако знатные люди не могли позволить себе обнажаться в общественном месте и наготу воспринимали как унижение. Исключение делалось только для религиозных ритуалов.
А вот минойский Крит отличался широтой взглядов. На сохранившихся фресках голышом щеголяют и мужчины, и женщины, и дети — причем, судя по аксессуарам, это было привилегией аристократии. Знатные критянки также носили приталенные платья, полностью открывающие грудь. Гречанки были скромнее и обычно открывали только одну грудь, правую. Выделялись спартанки, которые не только вместе с мальчиками занимались гимнастикой, но и могли появиться на любом мероприятии полностью обнаженными. Впрочем, положение женщины в Спарте было гораздо выше, чем, например, в той же Аттике. Но и свободные незамужние гречанки раздевались во время некоторых праздников — например, Тесмофорий, посвященных Деметре. Правда, обычно они исключали присутствие мужчин.
Этруски просто любили жанр ню без всяких ритуальных смыслов, поэтому и свободные женщины, и рабыни обнажились по поводу и без. Например, во время пиров рабыни раздевались в обязательном порядке.
Римляне в своей суровой простоте сначала придерживались строгих правил патриархального общества. Поэтому римлянки ходили закутанные с головы до ног. Однако во времена империи они расслабились — и начались оргии с голыми рабынями и гетерами. Да и римские матроны стали позволять себе некоторые слабости в термах и во время праздников. Впрочем, императрица Мессалина вообще подрабатывала в публичном доме из любви к процессу.
Г. Семирадский. "Танец среди мечей". Wikipedia
С приходом христианства женщины снова оделись. Но попытки сопротивления были. Например, секта адамитов настаивала на возвращении к временам Адама и Евы, которые, как известно, ходили в раю без одежды, потому что ни стыда, ни греха еще не было. Официальные церковные власти насторожились и предали их анафеме. Однако идея адамитов оказалась живучей, ее подхватывали и катары, и богомилы, которые также были объявлены еретиками. Любопытно, что, несмотря на церковный диктат, аристократы порой позволяли себе вольности — например, фаворитка Карла VII Агнесса Сорель выходила в платье с одной открытой грудью. И даже была запечатлена в таком виде на портрете. Британки также любили такие шалости — очевидно, сказывалось влияние кельтской культуры, которая не видела ничего дурного в голом теле.
Недаром возникла легенда о леди Годиве, которая проехала обнаженной верхом на лошади по улицам Ковентри. Правда, с благочестивой целью — таким образом, она выиграла спор с мужем и тот освободил горожан от налогов. А благодарные жители города во время поездки сидели по домам. Впрочем, если вспомнить, что у кельтов существовали обряды, в которых главную роль играла обнаженная всадница, то история предстает в ином свете.
Интересно, что в Японии до реставрации Мэйдзи в 1868 году было вполне терпимое отношение к наготе — японки даже могли обнажать грудь. Правда, это касалось только простолюдинок. Корейские крестьянки также носили платья, обнажающие бюст, вплоть до XIX века — так было проще работать в поле. Ислам допускал полное оголение только в гаремах, где своих жен и наложниц мог видеть только их господин. Викторианская эпоха, помешанная на приличиях, породила ответную реакцию — так появился стриптиз. С приходом XX века и возникновения кинематографа запреты рухнули, а нудизм стал модным даже среди революционеров и интеллигенции.
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