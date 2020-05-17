Какие «ошибки» допущены в строении нашего тела 

Ни для кого не секрет, что в нашем организме довольно много различных функций и странностей, которые ставят в тупик ученых со всего мира. Некоторые из них являются рудиментами (недоразвитыми органами, бывшими полноценными у наших предков), другие же можно считать эволюционными промашками. "Рамблер" приводит "ошибки" человеческого организма с точки зрения правильного функционирования тела.

Неспособность к биосинтезу витамина С. Нам жизненно необходим данный компонент, который мы в ходе эволюции разучились производить самостоятельно и теперь вынуждены восполнять запасы извне. Недостаток витамина С приводит к ослаблению иммунитета, а раньше запущенные случаи иногда заканчивались цингой.

Двойная функция глотки. Мы используем для дыхания и приема пищи один и тот же канал, из-за чего миллионы людей лишились жизни в результате случайного удушья.

Перегруженность позвоночника. Когда люди научились прямохождению, позвоночник соответствующим образом трансформировался, став жестким. Но такое изменение спровоцировало повышенное давление на позвоночник из-за всего, что люди носят выше поясницы. Подобное давление приводит к сутулости, искривлениям, хронической усталости и болям в спине. То есть, даже если вы будете заботиться о своей спине, "бесперебойное" время жизни позвоночника составит 40-50 лет, потом начнутся проблемы с осевой частью, считает палеонтолог Брюс Латимер.

Нагрузка на колени. Та же проблема с повышенной нагрузкой из-за прямохождения. Мы распределяем свой вес на две конечности, а это приводит нас к болям и артритам.

Сложность устройства человеческих ног. В наших ногах слишком много "деталей", доставшихся нам от предков, которым они были нужны, чтобы карабкаться по деревьям. Эволюция сделала нашу ступню более устойчивой, а свод стопы превратился в амортизатор, однако в ноге по-прежнему много элементов, из-за которых мы так часто получаем растяжения голеностопного сустава, сломанные лодыжки и т. д.

Неудобный мочевыводящий канал у мужчин. Пути избавления от продуктов жизнедеятельности проходят через предстательную железу вместо того, чтобы ее огибать. Из-за этого вследствие какого-нибудь воспаления, влекущего за собой разбухание канала, блокируется половая функция.

Непосредственная близость половых органов и отверстия прямой кишки. Проблема заключается в неудобстве и негигиеничности такого расположения, что может привести к различным инфекциям. Особенно данный вопрос актуален для женщин.

Многофункциональность гениталий. Для выделения отходов и размножения используются одни и те же органы, что доставляет человеку некоторые проблемы. Например, во время полового акта бактерии могут попасть в уретру, что может привести к инфекциям половых путей.

Очень узкий канал деторождения. Многие женщины мучаются из-за болезненных родов ввиду слишком узкого родового канала. К неприятным ощущениям прибавляется возможность получения родовых травм матери и ребенка.