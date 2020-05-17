Как в Третьем рейхе впервые запустили телевидение

Когда говорят о технологиях нацистов, в массовом сознании это откликается летающими тарелками, тайным убежищем подо льдом Антарктиды, едва не созданной атомной бомбой и другими мифическими сюжетами. Что-то подобное есть и в теме про телевидение в гитлеровской Германии.

Тайны Тибета

Например, можно встретить упоминание о том, что из экспедиции по Тибету прошедшей в начале при участии СС и общества «Аненербе» в мае 1938 — августе 1939 года привезли таинственный «третий глаз»: некую трубку, показывающую происходящее за много километров от наблюдателя. Физические принципы действия не обозначаются. Поклонники мистики и эзотерики рассказывают о телемосте «Берлин-Тибет», в котором участвовал Адольф Гитлер. Но никакого пояснения, кто создал или как попала в Тибет телеаппаратура, не было.

Интерес нацистов к Тибету, чьих жителей они считали истинными арийцами, известен. Как и факт участия тибетцев в обороне рейхсканцелярии от советских войск весной 1945 года. Но причём здесь телевидение?

Пионеры телевещания

Нам привычнее считать создателем телевидения муромчанина Владимира Зворыкина , эмигрировавшего в Гражданскую войну в США. Англичане отстаивают приоритет ВВС. Но, как ни печально признавать, первые регулярные телетрансляции были налажены именно в нацистской Германии. Первый эфир состоялся в 1935 году, тогда же ответственным назначили Германа Геринга

Уже 15 января 1936 года было открыто регулярное телевещание, функции надзора перешли непосредственно к Адольфу Гитлеру. Личные телевизоры были доступны лишь высшим эшелонам власти, всего перед войной в Германии было порядка 500 телевизоров. Но были организованы в общественных местах «телевизионные комнаты» с бесплатным просмотром.

Первые эфиры не баловали разнообразием — новостные сюжеты, общей продолжительностью 10 минут, записи выступлений нацистских вождей, прямые эфиры с танцами или хоровым пением (в том числе — хора СС). С берлинской Олимпиады 1936 года также шли прямые эфиры. За Олимпиадой в Берлине, Потсдаме и Лейпциге наблюдали около 150 тысяч зрителей в 28 «телевизионных комнатах». Для показа Олимпиады сконструировали специальные телекамеры Ikonoskop, которые в милитаристском духе называли «телепушками».

Роль телевидения быстро стала понятной нацисткой верхушке. Йозеф Геббельс приспособил ТВ для пропаганды, а его жена Магда боролась, безуспешно, за установление телеприёмников в обществах и объединениях немецких женщин.

Кстати, именно в Германии сложилась практика отдавать дневное вещание под ток-шоу и сериалы, рассчитанные на невзыскательную публику, включая домохозяек. Разве что кулинарных шоу не было.

Индустрия телевидения быстро развивалась. Появились передачи различных жанров, в создании которых участвовали лучшие сценаристы, режиссёры, актёры Третьего рейха. Есть данные, что некоторые программы готовились специально для Гитлера.

За техническую сторону телевидения отвечало руководство рейхспочты. Оно и предложило начать выпуск «народного телевизора FE1», впрочем, в Германии был в ходу термин «телефункен». Фирма Telefunken, кстати, существует и сейчас. Но Вторая мировая война сорвала планы

Ещё один провальный проект

Согласно опубликованным итальянской La Repubblica и британскими Daily Telegraph и The Independent выдержкам из секретных документов, в Германии намеревались начать и кабельное телевещание под названием Hitler-TV.

План был разработан Вальтером Берчем. Предлагалось организовать просмотр в общественных местах на «максиэкранах», изображение на которых транслировалось бы по подведённым широкополосным кабелям. Успели проложить кабель между Берлином и Нюрнбергом. Кроме новостей и пропагандистских программ планировалась трансляция про идеальную арийскую семью «Вечер у Ганса и Гелли». Генрих Гиммлер предложил включить в эфир показы казней врагов рейха.

Планам помешала Вторая мировая, когда все силы, средства и технологии бросили в бой.